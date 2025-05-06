3 Mobil Kecelakaan Beruntun di Jalan Raya Bogor-Sukabumi, 2 Orang Luka-Luka

3 Mobil Kecelakaan Beruntun di Jalan Raya Bogor. Foto: Dok IST.

BOGOR - Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Bogor-Sukabumi, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Dua orang terluka dalam kejadian ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polresta Bogor Kota AKP Santi Marintan mengatakan peristiwa itu terjadi saat mobil Toyota Agya sedang melaju dari arah Ciawi menuju Sukabumi.

"Diduga pengemudinya mengalami black out (hilang kesadaran)," kata Santi dalam keterangannya, Senin (5/5/2025).

Mobil oleng ke kanan masuk ke jalur berlawanan. Saat bersamaan, mobil tersebut menabrak angkot yang datang dari arah Sukabumi menuju Ciawi.

"Kembali menabrak bagian depan kanan kendaraan pikap yang berada dibelakang angkot," jelasnya.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Hanya saja pengemudi dan penumpang mobil pikap mengalami luka-luka dalam kecelakaan ini.

"Ketiga kendaraan mengalami kerusakan," pungkasnya.

(Puteranegara Batubara)