Raih Penghargaan Pengelolaan Anggaran Terbaik, Kapolres Tj Priok: Jadi Motivasi Tingkatkan Kinerja

JAKARTA - Polres Pelabuhan Tanjung Priok menjadi satuan kerja (satker) yang meraih penghargaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Kedua Tahun Anggaran 2024 untuk kategori pagu kecil dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III.

"Polres Pelabuhan Tanjung Priok berhasil meraih predikat Terbaik Kedua," kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H. Tobing saat dikonfirmasi, Senin (5/5/2025).

Penghargaan diserahkan oleh Kepala KPPN Jakarta III Syakran Rudi yang diwakili oleh Pejabat Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Fernando Oktario Situmorang kepada Kasikeu Polres Pelabuhan Tanjung Priok Iptu Dewi Suarsih.

Total ada 139 satker kementerian/lembaga, TNI, dan Polri yang ikut dalam penilaian IKPA TA 2024. Polres Pelabuhan Tanjung Priok berada dalam peringkat kedua.

"Kami menyampaikan apresiasi atas pencapaian ini. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran secara lebih baik," tambah Kapolres.