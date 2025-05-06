Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Raih Penghargaan Pengelolaan Anggaran Terbaik, Kapolres Tj Priok: Jadi Motivasi Tingkatkan Kinerja

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |02:05 WIB
Raih Penghargaan Pengelolaan Anggaran Terbaik, Kapolres Tj Priok: Jadi Motivasi Tingkatkan Kinerja
Polres Pelabuhan Tj Priok Raih Penghargaan. Foto: Dok IST>
A
A
A

JAKARTA - Polres Pelabuhan Tanjung Priok menjadi satuan kerja (satker) yang meraih penghargaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Kedua Tahun Anggaran 2024 untuk kategori pagu kecil dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III.

"Polres Pelabuhan Tanjung Priok berhasil meraih predikat Terbaik Kedua," kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H. Tobing saat dikonfirmasi, Senin (5/5/2025).

Penghargaan diserahkan oleh Kepala KPPN Jakarta III Syakran Rudi yang diwakili oleh Pejabat Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Fernando Oktario Situmorang kepada Kasikeu Polres Pelabuhan Tanjung Priok Iptu Dewi Suarsih.

Total ada 139 satker kementerian/lembaga, TNI, dan Polri yang ikut dalam penilaian IKPA TA 2024. Polres Pelabuhan Tanjung Priok berada dalam peringkat kedua.

"Kami menyampaikan apresiasi atas pencapaian ini. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran secara lebih baik," tambah Kapolres.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182059/reformasi-ATS1_large.jpg
Presiden Prabowo Melantik 10 Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/340/3181961/kapolri-Wp6a_large.jpg
Kapolri Singgung Wujudkan Generasi Emas Usai Tinjau SMP Kemala Bhayangkari Karanganyar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181480/polri-0Hmy_large.jpg
Pimpin Apel Tanggap Darurat Bencana, Kapolri: Beri Rasa Aman ke Masyarakat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180212/polri-y3MG_large.jpg
Daftar 4 Kapolda Baru yang Dilantik Kapolri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180159/polri-yUwr_large.jpg
Kapolri Pimpin Sertijab Pati, Irjen Djuhandhani Rahardjo Jadi Kapolda Sulsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179940/polri-k9Fx_large.jpg
Wakapolri: Tidak Ada Negara Hebat Tanpa Investasi SDM Unggul
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement