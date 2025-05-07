Prabowo: Bill Gates Akan Uji Coba Vaksin TBC di Indonesia

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, bahwa Indonesia akan menjadi salah satu lokasi uji coba vaksin Tuberkulosis (TBC) yang tengah dikembangkan Bill Gates melalui Gates Foundation.

"Beliau sedang kembangkan vaksin TBC untuk dunia, tapi Indonesia akan menjadi salah satu tempat yang akan diuji coba," kata Prabowo saat memberi sambutan dalam pertemuan bersama Bill Gates di Istana Merdeka, Rabu (7/5/2025).

Prabowo menjelaskan, bahwa TBC merupakan masalah serius di Indonesia, dengan korban meninggal mendekati 100 ribu orang setiap tahun. Karena itu, upaya pengembangan vaksin ini dinilai sebagai langkah penting dalam menekan angka kematian dan penyebaran penyakit tersebut di tanah air.

"Kita mengetahui bahwa TBC memakan korban kita cukup besar yang meninggal hampir 100.000 tiap tahun dan itu tekad kita untuk menurunkan dan beliau menunjukkan komitmen beliau untuk terus membantu kita di bidang itu," ungkap Prabowo.

Selain vaksin TBC, Prabowo menyebut Bill Gates juga disebut tengah mengembangkan vaksin malaria. "Juga beliau sedang kembangkan vaksin malaria."