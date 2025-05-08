Advertisement
HOME NEWS JATENG

Cekcok dengan Kekasih, Pria Ini Tewas Usai Terjun dari Jembatan 

Vitriana D , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |15:32 WIB
Cekcok dengan Kekasih, Pria Ini Tewas Usai Terjun dari Jembatan 
Jenazah pria yang tewas lompat dari jembatan (foto: dok ist)
A
A
A

WONOGIRI - Seorang pria berinisial RB (31) warga Kecamatan Wonogiri Kota, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, usai lompat dari Jembatan Kedungareng di Desa Sendang, Kamis (8/5/2025). Korban nekat mengakhiri hidupnya usai bertengkar dengan sang kekasih, berinisial NS. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pada Kamis sekira pukul 01.00 WIB, RB bersama pacarnya dan seorang wanita lain sedang berkaraoke di tempat hiburan malam wilayah Desa Sendang hingga pukul 03.00 WIB. Kemudian, RB keluar dari tempat karaoke dan sempat cek-cok dengan pacarnya karena dilarang terlalu banyak meminum miras.

Selang beberapa waktu, RB dan temannya keluar ke arah Karamba dan sempat curhat terkait masalahnya dengan NS. Setelah dinasehati oleh temannya, RB kembali ke tempat karaoke untuk menjemput pacarnya. Mereka bertiga kemudian pulang. Namun, baru sampai di Jembatan Kedungareng, RB dan NS kembali cek-cok. RB lantas menghentikan mobil yang dikendarainya.

Pada saat itu juga RB mengancam akan terjun dari jembatan kepada sang pacar. NS dan temannya sempat keluar mobil dan membujuk agar RB mengurungkan niatnya untuk terjun. Meski NS dan temannya telah mencoba mencegah, namun korban tetap nekat melompat dari jembatan. 

"Benar, peristiwa terjadi sekitar pukul 04.00 WIB. Korban terjatuh dari jembatan setinggi sekitar 14 meter dan meninggal dunia di tempat kejadian," ucap Kapolres Wonogiri, AKBP Jarot Sungkowo, melalui Kasi Humas AKP Anom Prabowo. 

Dari hasil pemeriksaan tim medis Puskesmas Wonogiri, tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan di tubuh korban. 

"Luka yang ditemukan mengindikasikan korban mengalami benturan keras akibat jatuh," tuturnya. 

 

Halaman:
1 2
      
