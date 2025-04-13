Remaja Putri Nekat Naik ke Atap Mall, Ancam Lakukan Bunuh Diri

LAMPUNG - Seorang remaja putri di Bandar Lampung berhasil diselamatkan usai melakukan percobaan bunuh diri. Dia mencoba meloncat dari atap salah satu mall di Bandarlampung.

Peristiwa ini percobaan bunuh diri ini terjadi pada Kamis (10/4/2025) sore pukul 16.00 WIB di lantai 4 mall Central Plaza Bandarlampung.

Dari video yang diterima Okezone, tampak remaja tersebut berdiri di luar pagar yang berada di lantai 4 mall tersebut.

Tampak juga beberapa petugas mall dan petugas Dinas Damkarmat Kota Bandarlampung mencoba membujuk remaja tersebut agar tidak meloncat. Beruntung aksi nekat tersebut berhasil digagalkan.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kapolsek Tanjung Karang Barat, AKP Ono Karyono membenarkannya.