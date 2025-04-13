Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Remaja Putri Nekat Naik ke Atap Mall, Ancam Lakukan Bunuh Diri

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 13 April 2025 |06:04 WIB
Remaja Putri Nekat Naik ke Atap Mall, Ancam Lakukan Bunuh Diri
Remaja Putri ancam bunuh diri
A
A
A

LAMPUNG - Seorang remaja putri di Bandar Lampung berhasil diselamatkan usai melakukan percobaan bunuh diri. Dia mencoba meloncat dari atap salah satu mall di Bandarlampung.

Peristiwa ini percobaan bunuh diri ini terjadi pada Kamis (10/4/2025) sore pukul 16.00 WIB di lantai 4 mall Central Plaza Bandarlampung.

Dari video yang diterima Okezone, tampak remaja tersebut berdiri di luar pagar yang berada di lantai 4 mall tersebut.

Tampak juga beberapa petugas mall dan petugas Dinas Damkarmat Kota Bandarlampung mencoba membujuk remaja tersebut agar tidak meloncat. Beruntung aksi nekat tersebut berhasil digagalkan.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kapolsek Tanjung Karang Barat, AKP Ono Karyono membenarkannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
depresi lampung Bunuh diri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/482/3176216//kesehatan_mental-k48N_large.jpg
Hari Mental Sedunia, Kenali Gejala dan Pertolongan Pertamanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/482/3175849//bipolar-rDSH_large.jpg
Hari Mental Sedunia, 1 dari 10 Orang di Indonesia Alami Gangguan Depresi hingga Bipolar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3170955//damkar-y5zK_large.jpg
Aksi Heroik Damkar Gagalkan Pemuda Bunuh Diri di Atas Sutet Koja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/340/3170170//viral-Ievh_large.jpg
Tragis! Istri Polisi Tewas Tergantung di Rumahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/482/3169365//bengong-XqUa_large.jpg
Benarkah Sering Bengong Tanda Gangguan Mental?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/298/3168817//gen_z-rikP_large.jpg
Gen Z Wajib Tahu! Diet Gula Bisa Turunkan Risiko Depresi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement