Tragis! Mobil Rombongan Tirakat HUT Ke-80 RI Tertabrak KA Batara Kresna, Terseret 34 Meter

WONOGIRI – Duka mendalam menyelimuti warga Gemantar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Saat hendak menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-80, mobil Toyota Agya yang ditumpangi warga tertabrak Kereta Api (KA) Batara Kresna di perlintasan tanpa palang pintu di Dukuh Ngaliyan, Desa Gemantar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, pada Sabtu (16/8/2025).

Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo melalui Kasatlantas AKP Subroto mengatakan, Toyota Agya bernomor polisi T 1759 GP dikemudikan oleh Marino Susanto (56), warga Karawang.

Sementara itu, enam penumpang lainnya masing-masing bernama May Rizqiyani (34), Handayani (44), Tri Lestari (31), serta dua anak kecil berinisial ALA (5) dan QS (7). Korban May Rizqiyani meninggal dunia di lokasi kejadian. Seluruh korban diketahui berasal dari satu kampung di Desa Gemantar.

“Mereka (korban) ini mau belanja ke pasar, belanja untuk tirakatan 17-an nanti malam,” ujar Subroto.

Namun, takdir berkata lain. Baru saja beranjak dari kampungnya, kendaraan yang mereka tumpangi tertabrak KA Batara Kresna di perlintasan tanpa palang pintu tersebut.