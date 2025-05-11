Hendak Akad Nikah, Pengantin Pria Dibacok Kawanan OTK, Satu Pelaku Bawa Senpi

PALEMBANG - Ahmad Anda (30), warga Lorong Semeru, Kecamatan SU I, Palembang, Sumatera Selatan, menjadi korban pembacokan yang dilakukan oleh Orang Tak Dikenal saat hendak melangsungkan akad nikah di Jalan Panca Usaha, Kertapati Palembang, pada Minggu (11/5/2025).

Dalam video yang beredar di media sosial (medsos), terlihat korban yang mengenakan seragam adat Palembang baru turun dari mobil untuk melangsungkan akad nikah dengan pasangannya Farida Aryani.

Namun secara tiba-tiba, pelaku yang mengenakan masker langsung mendekat dan mengayunkan senjata tajam ke arah korban. Dengan membabi buta, pelaku mengayunkan sajam tersebut namun berhasil ditangkis dan dihindari oleh korban.

Selanjutnya korban yang kaget karena diserang secara mendadak berusaha korban lari dari mobil dan menjauh, namun para pelaku tetap mengejar korban. Terdengar pula suara tembakan pada video tersebut dan memicu reaksi panik semua tamu undangan yang hadir di TKP.

Akibat sabetan sajam tersebut, korban harus menjalani operasi akibat mengalami luka serius di bagian kepala, tangan, dan kakinya. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bari Palembang.