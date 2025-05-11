Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Hendak Akad Nikah, Pengantin Pria Dibacok Kawanan OTK, Satu Pelaku Bawa Senpi

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Minggu, 11 Mei 2025 |15:11 WIB
Hendak Akad Nikah, Pengantin Pria Dibacok Kawanan OTK, Satu Pelaku Bawa Senpi
Pengantin pria dibacok OTK di Palembang (foto: dok ist)
A
A
A

PALEMBANG - Ahmad Anda (30), warga Lorong Semeru, Kecamatan SU I, Palembang, Sumatera Selatan, menjadi korban pembacokan yang dilakukan oleh Orang Tak Dikenal saat hendak melangsungkan akad nikah di Jalan Panca Usaha, Kertapati Palembang, pada Minggu (11/5/2025).

Dalam video yang beredar di media sosial (medsos), terlihat korban yang mengenakan seragam adat Palembang baru turun dari mobil untuk melangsungkan akad nikah dengan pasangannya Farida Aryani.

Namun secara tiba-tiba, pelaku yang mengenakan masker langsung mendekat dan mengayunkan senjata tajam ke arah korban. Dengan membabi buta, pelaku mengayunkan sajam tersebut namun berhasil ditangkis dan dihindari oleh korban.

Selanjutnya korban yang kaget karena diserang secara mendadak berusaha korban lari dari mobil dan menjauh, namun para pelaku tetap mengejar korban. Terdengar pula suara tembakan pada video tersebut dan memicu reaksi panik semua tamu undangan yang hadir di TKP.

Akibat sabetan sajam tersebut, korban harus menjalani operasi akibat mengalami luka serius di bagian kepala, tangan, dan kakinya. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bari Palembang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/340/3179686//duel_berdarah_gegara_sawit-89Z3_large.jpg
Duel Berdarah Gegara Sawit, Satu Orang Tewas Dibacok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179677//gegara_sabu_pria_tewas_dibacok_teman-BhKF_large.jpg
Cekcok Gegara Sabu, Pria di Jatinegara Tewas Dibacok Teman Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175457//pelajar_dibacok-rVQb_large.jpg
Nahas! Pelajar di Jakbar Dibacok Sekelompok Remaja saat Beli Minuman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164705//manik-6IZk_large.jpg
Polisi Periksa 8 Saksi dan Analisis CCTV di TKP Pembacokan Kontributor iNews Media Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/340/3164299//kasus_pembacokan-XQy0_large.jpg
Kontributor iNews Media Group Grobogan Dibacok OTK, Polisi Periksa 8 Saksi dan Analisis CCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164292//arumi-6Q30_large.jpg
Arumi Bachsin Menang Kostum Terbaik dan Bawa Pulang Kambing: Senang Sekali!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement