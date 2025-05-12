Breaking News! Gempa Besar M5,3 Guncang Padang Sidempuan Sumut

JAKARTA - Gempa besar kekuatan M5,3 mengguncang Padang Sidempuan, Sumatera Utara (Sumut), pukul 10.09 WIB, Senin (12/5/2025). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan, gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 59 km Barat Daya Padang Sidempuan pada koordinat 1.11 Lintang Utara – 98.81 Bujur Timur. Kedalaman gempa dilaporkan 88 Kilometer.

“Gempa Mag:5.3, 12 Mei 2025 ,10:09:39 WIB, Lok:1.11 LU,98.81 BT (59 km BaratDaya PADANGSIDEMPUAN-SUMUT), Kedalaman:88 Km ,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG memastikan, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum ada informasi lebih lanjut mengenai dampak gempa.

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,”tutup keterangan BMKG.

(Fahmi Firdaus )