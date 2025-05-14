Gempa M3,0 Guncang Jembrana Bali

JAKARTA - Gempabumi berkekuatan magnitudo 3,0 mengguncang wilayah Jembrana, Bali, pada Rabu (15/5/2025), sekira pukul 04.59 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 9.17 Lintang Selatan - 114.48 Bujur Timur.

"Gempa Mag:3.0, 14-May-2025 04:59:10WIB, Lok:9.17LS, 114.48BT (92 km BaratDaya JEMBRANA-BALI), Kedlmn:20 Km," tulis BMKG.

Hingga saat ini belum diketahui dampak dari gempa tersebut.

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," pungkasnya.

(Awaludin)