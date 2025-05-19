Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki Terus Terjadi, Status Naik ke Level Awas

FLORES TIMUR - Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) meletus disertai asap kabut tebal 0-II Senin (19/5/2025), sekira pukul 00.00 WITA. Letusan tersebut ditandai dengan asap kawah bertekanan sedang teramati berwarna putih dengan intensitas tebal dan tinggi 1.000-1.500 meter di atas puncak kawah.

Pengamat Gunung Berapi, Herman Yosef Mboro mengatakan, cuaca saat ini cerah dan berawan dengan angin bertiup lemah ke arah utara dan timur laut.

Herman mengungkapkan erupsi terjadi terus-menerus disertai suara gemuruh terdengar kuat dari Pos PGA Lewotobi laki-laki dan statusnya sudah berubah menjadi level IV atau awas.

Dirinya juga mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki dan pengunjung atau wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 6 Km dan Sektoral Barat - Utara - Timur Laut sejauh 7 km dari pusat erupsi gunung tersebut dan tetap tenang dengan mengikuti arahan Pemda serta tidak mempercayai isu-isu yan tidak jelas sumbernya.

Masyarakat juga diharapkan agar mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi Laki-laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi terutama daerah Dulipali, Padang Pasir, Nobo, Nurabelen, Klatanlo, Hokeng jaya, Boru, Nawakote.

“Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-Laki imbau mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung,” katanya.



(Angkasa Yudhistira)