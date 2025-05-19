Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki Terus Terjadi, Status Naik ke Level Awas

Apolinaris Lake , Jurnalis-Senin, 19 Mei 2025 |00:41 WIB
Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki Terus Terjadi, Status Naik ke Level Awas
Letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki Terus Terjadi, Status Naik ke Level Awas (Foto : PVMBG)
A
A
A

FLORES TIMUR - Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) meletus disertai asap kabut tebal 0-II Senin (19/5/2025), sekira pukul 00.00 WITA. Letusan tersebut ditandai dengan asap kawah bertekanan sedang teramati berwarna putih dengan intensitas tebal dan tinggi 1.000-1.500 meter di atas puncak kawah.

Pengamat Gunung Berapi, Herman Yosef  Mboro mengatakan, cuaca saat ini cerah dan berawan dengan angin bertiup lemah ke arah utara dan timur laut. 

Herman mengungkapkan erupsi terjadi terus-menerus disertai suara gemuruh terdengar kuat dari Pos PGA Lewotobi laki-laki dan statusnya sudah berubah menjadi level IV atau awas.

Dirinya juga mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki dan pengunjung atau wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 6 Km dan Sektoral Barat - Utara - Timur Laut sejauh 7 km  dari pusat erupsi gunung tersebut dan tetap tenang dengan mengikuti arahan Pemda serta tidak mempercayai isu-isu yan tidak jelas sumbernya.

Masyarakat juga diharapkan agar mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi Laki-laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi terutama daerah Dulipali, Padang Pasir, Nobo, Nurabelen, Klatanlo, Hokeng jaya, Boru, Nawakote.

“Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-Laki imbau mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung,” katanya.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3176876//viral-6hYK_large.jpg
Breaking News! Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus Hebat, Lontarkan Abu Vulkanik Setinggi 8.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3176812//gunung_lewotobi_laki_laki-JUcs_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi Dahsyat Dini Hari, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176409//viral-v0lY_large.jpg
Breaking News! Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus Dahsyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175453//gunung_lewotobi_laki_laki_erupsi-oVmW_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi, Kolom Abu Capai 5.000 Meter di Atas Puncak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173797//gunung_meletus-Al3F_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus Dahsyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/337/3172984//gunung_lewotobi_laki_laki-MnIA_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus, Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 1.200 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement