HOME NEWS NEWS

MNC Peduli dan MNC Land Berikan Edukasi Pemanfaatan Komputer dan Kreativitas Ecoprint untuk Siswa SDN Pangarakan 01

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 23 Mei 2025 |19:47 WIB
MNC Peduli dan MNC Land Berikan Edukasi Pemanfaatan Komputer dan Kreativitas Ecoprint untuk Siswa SDN Pangarakan 01
MNC Peduli dan MNC Land Berikan Edukasi Pemanfaatan Komputer dan Kreativitas Ecoprint untuk Siswa SDN Pangarakan 01 (Foto: Okezone)
BOGOR - Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, literasi digital menjadi keterampilan esensial yang perlu dimiliki sejak usia dini.

Menjawab tantangan tersebut, MNC Peduli yang sebelumnya telah menyalurkan bantuan komputer ke SDN Pangarakan 01 di Desa Ciburuy, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kini bersama MNC Land melanjutkan dukungannya dengan memberikan edukasi pemanfaatan komputer dan internet secara bijak dan kreatif kepada para siswa.

Melalui kegiatan edukatif ini, para siswa diajak untuk mengenal fungsi komputer sebagai alat bantu pembelajaran sehari-hari. Anak-anak juga dilatih untuk menggunakan internet dengan aman dan produktif, seperti mencari referensi ide kerajinan tangan melalui proses browsing yang didampingi oleh guru dan tim MNC Peduli dan MNC Land

Salah satu kegiatan menarik dalam sesi ini adalah pembuatan kerajinan ecoprint, yakni teknik mencetak gambar pada kain menggunakan daun. Aktivitas ini menunjukkan bahwa penguasaan teknologi dapat selaras dengan pengembangan keterampilan motorik dan pelestarian alam.

Tim MNC Peduli dan MNC Land bersama siswa secara langsung melakukan hunting daun di lingkungan sekitar sekolah, sebagai bahan utama pembuatan ecoprint.

Kepala Sekolah SDN Pangarakan 01, Ayi Kurniati menyampaikan terima kasih atas bantuan komputer yang diberikan kepada sekolahnya. Bantuan tersebut dinilainya sangat bermanfaat untuk para siswa di era digital seperti sekarang ini.

"Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada MNC Peduli dan MNC Land yang sudah memberikan bantuan berupa komputer. Tentunya sangat bermanfaat bagi kami terutama untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan anak. Apalagi di era digital ini keterampilan komputer itu sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk masa depan anak," kata Ayi, Jumat (23/5/2025).

 

Topik Artikel :
Bogor MNC Land MNC Peduli
