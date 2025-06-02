Viral, Seorang Nenek Terjepit Celah Tembok Sempit Dua Rumah

GRESIK - Video viral memperlihatkan seorang nenek, Rami (74) terjepit di celah sempit tembok dua rumah. Insiden yang mengundang keprihatinan ini kemungkinan terjadi akibat sang nenek tersesat.

Lokasi nenek terjebak tanpa mampu keluar di Dusun Prambon, Desa Klotok, Kecamatan Balongpanggang, Kabipaten Gresik, Jawa Timur. Luas celah di antara dua tembok rumah tersebut hanya 25 centimeter.

Sejumlah warga sempat terkejut dengan suara lirih yang berasal dari celah tersebut. Alangkah terkejutnya warga setelah mengetahui suara tersebut berasal dari Nenek Rami. Warga langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar PB) Gresik.

Proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim Damkar bahkan harus membobol tembok secara hati-hati agar tak melukai korban.

"Kami pastikan beliau sadar dan tidak cedera serius. Setelah pelebaran celah sekitar 30 menit, Bu Rami berhasil kami evakuasi dengan selamat," kata Kadis Damkar PB Gresik Suyono, Senin (02/06/2025).

Usai dievakuasi, Nenek Rami langsung mendapat perawatan dari tim medis Puskesmas Balongpanggang. Berdasarkan cek medis, sang nenek hanya mengalami luka ringan di lutut dan kini dalam kondisi stabil.

Damkar PB Gresik mengimbau masyarakat lebih peduli dan waspada terhadap kondisi lansia di lingkungan sekitar.

(Fetra Hariandja)