HOME NEWS JATIM

Wabup Mujiono: Khofifah Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem di Banyuwangi

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 03 Juni 2025 |15:17 WIB
BANYUWANGI -  Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Salah satu daerah yang merasakannya adalah Kabupaten Banyuwangi.

Merujuk hasil Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem di Jatim menurun drastis mencapai 0,66 persen atau 268.645 jiwa penduduk.

Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, mengatakan peran aktif Pemprov Jatim di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa memberikan efek signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di daerahnya. Hal itu menjadi kabar baik untuk mendorong kemajuan daerah ke depan.

“Fakta bahwa dampak yang dilakukan oleh kinerja Pemprov Jatim oleh Ibu Gubernur dan jajarannya sangat-sangat berdampak kepada masyarakat Kabupaten Banyuwangi khususnya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi," kata Mujiono, Selasa (3/6/2025).

Menurutnya, program-program strategis yang dijalankan Khofifah selama ini tak hanya berbasis data, tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan masyarakat bawah.

Dia juga menilai Khofifah mampu mengonsolidasikan seluruh sumber daya dan potensi daerah dalam menjawab persoalan kemiskinan ekstrem.

 

