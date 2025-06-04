Senggolan Motor di Jalan, Siswa SMKN 1 Tangsel Disabet Mistar Besi

TANGSEL - Seorang siswa SMKN 1 Ciater, Tangerang Selatan (Tangsel) terluka usai disabet mistar besi oleh sekelompok pelajar sekolah lain, di Jalan H Rean, Pamulang. Kejadian itu diduga dipicu perselisihan saat berkendara di jalan.

Peristiwa itu terjadi pada Senin 2 Juni 2025. Korban yang merupakan siswa kelas 1 SMKN 1 Ciater hendak pulang dengan berboncengan mengendarai seunit sepeda motor bersama seorang rekannya.

Begitu melintas di lokasi, sepeda motor korban diduga bersenggolan dengan sepeda motor pelajar dari sekolah lain. Perselisihan pun terjadi antara korban dengan pelaku yang tengah berkonvoi dengan 3 sampai 4 sepeda motor.

"Jadi bukan tawuran. Korban ini diduga bersenggolan sepeda motornya dengan kelompok pelajar lain," terang Humas Polsek Pamulang, Bripka Santoso, Selasa (3/6/2025).

Salah satu pelaku lantas mencabut mistar besi lalu mengayunkan beberapa kali ke arah korban. Setelah mengetahui korban terluka, para pelaku yang juga mengenakan seragam sekolah lantas kabur ke arah lain.

"Korban terluka di bagian jari tangannya karena berupaya menangkis," ucapnya.