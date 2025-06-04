Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dalam Sebulan, 33 Orang Ditangkap dalam Kasus Tawuran hingga Premanisme di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 04 Juni 2025 |04:00 WIB
Dalam Sebulan, 33 Orang Ditangkap dalam Kasus Tawuran hingga Premanisme di Bogor
Polisi tangkap puluhan preman di Kota Bogor (Foto : Okezone)
A
A
A

BOGOR - Sebanyak 33 orang ditangkap dalam kasus tawuran hingga aksi presmanisme yang terjadi di wilayah Kota Bogor. Jumlah tersebut terhitung sejak periode bulan April-Juni 2025.

"Dalam kurun waktu dari bulan April hingga awal Juni, 33 orang yang telah diamankan dan masuk dalam binaan di wilayah Bogor Kota dari kasus tawuran, premanisme, pengancaman, penganiayaan maupun pengeroyokan," kata Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Riznaldi, Selasa (3/6/2025).

Saat ini, terdapat 11 kasus yang sampai ke persidangan. Dengan rincian, 4 kasus telah tahap dua di Kejaksaan dan 7 kasus dalam proses penyidikan.

"Usianya rata-rata 14 tahun hingga 20 tahun," tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga mengamankan puluhan senjata tajam berbagai jenis dan ukuran. Barang bukti tersebut digunakan para tersangka dalam beraksi.

"Para tersangka dikenakan Undang Undang Darurat Pasal 351 KUHP, 170 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Kita juga menerapkan Pasal 351, ketikan ada tawuran baik menjadi korban ataupun pelaku kami akan seret," pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183873//pemuda_hendak_tawuran_di_ciputat-Hjz0_large.jpg
Bawa Celurit hingga Cairan Berbahaya, Sejumlah Pemuda di Ciputat Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197//tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742//tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180378//preman_pasar_ciputat_todong_pedagang-7JEi_large.jpg
Preman Pasar Ciputat Todong Golok ke Pedagang Gegara Tak Diberi Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234//tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178150//purbaya-hpcG_large.jpg
Aduan Lapor Pak Purbaya: Pejabat Pajak Terlibat Premanisme di Tangerang Bakal Dipecat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement