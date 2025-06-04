Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Capaian 100 Hari Kerja Haji Fani dan Habib Taufan demi Wujudkan Tabalong Smart

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 04 Juni 2025 |16:45 WIB
Capaian 100 Hari Kerja Haji Fani dan Habib Taufan demi Wujudkan Tabalong Smart
Haji Fani dan Habib Taufan siap mewujudkan Tabalong Smart dalam capaian 100 hari kerja. (Foto: dok Pemkab Tabalong)
A
A
A

TABALONG - Mengusung visi Tabalong Smart (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan), Pemerintah Kabupaten siap menjadikan Tabalong daerah yang holistik dalam pembangunan. Hal ini mencakup kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah, nilai-nilai religius, dan posisi unggul dalam berbagai aspek kehidupan.

Secara keseluruhan, Tabalong Smart adalah visi untuk menciptakan sebuah daerah yang sejahtera, berkembang dengan pesat, memiliki landasan religius yang kuat, dan selalu berada di garis terdepan dalam inovasi dan kemajuan.

Lebih terperinci, Tabalong Smart menggambarkan kondisi masyarakat Tabalong yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki akses yang baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang stabil.

Tabalong Smart juga menunjukkan Kabupaten Tabalong yang terus berupaya untuk berkembang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya untuk mewujudkan kemajuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia.

Pemkab Tabalong berkomitmen untuk menjaga dan mengembangkan kehidupan sosial yang harmonis, berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan yang kuat dengan menegaskan pentingnya nilai-nilai agama dalam semua aspek kehidupan. 

Komitmen ini pun siap diwujudkan oleh pasangan kepala daerah yang baru dilantik, H. M. Noor Rifani dan Habib M Taufani Alkaf.

Sepekan setelah dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tabalong pada 20 Februari 2025 yang lalu, mereka langsung meluncurkan beberapa rencana aksi dalam rangka mengimplementasikan tujuh program prioritas Tabalong Smart.

Halaman:
1 2
      
