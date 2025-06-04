Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Pemkot Solo Izinkan Ayam Goreng Widuran yang Menggunakan Bahan Nonhalal Kembali Buka

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Rabu, 04 Juni 2025 |18:46 WIB
Pemkot Solo Izinkan Ayam Goreng Widuran yang Menggunakan Bahan Nonhalal Kembali Buka
Wali Kota Solo Respati Ardi/Foto: Ary Wahyu Wibowo-Okezone
A
A
A

SOLO - Pemkot Solo mempersilakan rumah makan Ayam Goreng Widuran kembali buka setelah diimbau tutup gegara heboh menggunakan bahan nonhalal. Pernyataan disampaikan setelah hasil pemeriksaan laboratorium keluar.

"Asesmennya itu kami serahkan. Menurut perlindungan konsumen, pelaku usaha yang telah mendeclear sesuatu kami serahkan ke sana. Artinya, dari pelaku usaha sudah mendeklarasikan bahwa produknya nonhalal," kata Wali Kota Solo Respati Ardi, Rabu (4/6/2025).

Disinggung mengenai hasil uji laboratorium, Respati mengaku laboratorium hanya menguji apakah makanan itu layak dimakan atau tidak.

Setelah heboh Ayam Goreng Widuran nonhalal, Pemkot Solo banyak menerima permintaan pengajuan sertifikasi halal, utamanya dari rumah makan. Sebagai antisipasi, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) diminta membuka kantor cabang di Solo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/512/3147031/akp-hEPH_large.jpg
Polisi Masih Teliti Unsur Pidana Kasus Ayam Goreng Widuran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/512/3144109/solo-F6w0_large.jpg
Soal Ayam Goreng Widuran Non-Halal, Polisi: Belum Ditemukan Unsur Pidana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/512/3142910/ayam_goreng-4bIT_large.jpg
Gaduh Non-Halal, Langkah Wali Kota Solo Tutup Ayam Goreng Widuran Redakan Situasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/337/3142636/widuran-P9pb_large.jpg
Baru Cantumkan Label Non-Halal, Muhammadiyah: Ayam Goreng Widuran Harus Diproses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/337/3125611/produk_halal-CqDe_large.jpg
BPJPH Tekankan Pentingnya Sertifikasi Halal Dongkrak Perekonomian Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008963/pemerintah-tunda-pemberlakuan-wajib-sertifikasi-halal-umkm-hingga-2026-xmGZJREimZ.jpg
Pemerintah Tunda Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement