Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Polisi Masih Teliti Unsur Pidana Kasus Ayam Goreng Widuran

Vitriana D , Jurnalis-Jum'at, 13 Juni 2025 |14:56 WIB
Polisi Masih Teliti Unsur Pidana Kasus Ayam Goreng Widuran
Kasatreskrim Polresta Solo AKP Prastiyo Triwibowo/Foto: Dok Pribadi
A
A
A

SOLO – Polresta Solo akan meneliti aduan yang dilayangkan anggota DPRD Solo, Sugeng Riyanto. Aduan terkait penipuan yang dilakukan Rumah Makan Ayam Goreng Widuran.

“Terkait Widuran, kami akan teliti. Karena di sini ada Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, apapun yang diatur dalam asas hukum itu memang kami harus spesifikasikan,” kata Kasatreskrim Polresta Solo AKP Prastiyo Triwibowo, Jum’at (13/6/2025).

Prastiyo mengakui, pada aduan tersebut terdapat hukum di dalamnya. Namun tidak semua hukum ranahnya pidana atau kepolisian.

“Berkaitan dengan hal itu kami juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Terlebih lagi Mas Wali Kota sudah turun ke lapangan,” ungkapnya.

Sebelumnya, warga Solo, Mochamad Burhannudin mengadukan hal yang sama ke Polresta Solo. Kendati demikian aduan tersebut berbeda. 

Burhannudin mengadukan terkait jaminan produk halal, sementara Sugeng mengadukan dugaan penipuan lantaran dia pernah menjadi konsumen.

Kendati aduan tersebut berbeda, namun Polresta Surakarta tetap mengedepankan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/512/3144664/respati-jZf2_large.jpg
Pemkot Solo Izinkan Ayam Goreng Widuran yang Menggunakan Bahan Nonhalal Kembali Buka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/512/3144109/solo-F6w0_large.jpg
Soal Ayam Goreng Widuran Non-Halal, Polisi: Belum Ditemukan Unsur Pidana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/512/3142910/ayam_goreng-4bIT_large.jpg
Gaduh Non-Halal, Langkah Wali Kota Solo Tutup Ayam Goreng Widuran Redakan Situasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/337/3142636/widuran-P9pb_large.jpg
Baru Cantumkan Label Non-Halal, Muhammadiyah: Ayam Goreng Widuran Harus Diproses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/337/3125611/produk_halal-CqDe_large.jpg
BPJPH Tekankan Pentingnya Sertifikasi Halal Dongkrak Perekonomian Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008963/pemerintah-tunda-pemberlakuan-wajib-sertifikasi-halal-umkm-hingga-2026-xmGZJREimZ.jpg
Pemerintah Tunda Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement