HOME NEWS JATENG

Soal Ayam Goreng Widuran Non-Halal, Polisi: Belum Ditemukan Unsur Pidana

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Senin, 02 Juni 2025 |21:42 WIB
Soal Ayam Goreng Widuran Non-Halal, Polisi: Belum Ditemukan Unsur Pidana
Kasat Reskrim Polresta Solo AKP Prastiyo Triwibowo (Foto: Ary Wahyu/Okezone)
A
A
A

SOLO - Polresta Solo belum menemukan unsur pidana dalam kasus Rumah Makan Ayam Goreng Widuran yang memakai bahan non-halal. Polisi menilai perkara itu masih dalam kewenangan sanksi administrasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta (Solo) dan Badan Pengelola Produk Halal.

"Untuk restoran yang sebenarnya non-halal, namun tidak menyertakan keterangan non-halal, dari sisi hukum memang di situ ada hukum pidana, ada hukum administrasi. Tapi memang yang bersangkutan tidak mendaftarkan perusahaannya berkaitan dengan label halal," kata Kasat Reskrim Polresta Solo AKP Prastiyo Triwibowo, Senin (2/6/2025).

Maka, perkara tersebut menjadi kewenangan sanksi administrasi Pemkot Solo dan Badan Pengelola Produk Halal. Sehingga, belum masuk ranah pidana.

Ia pun menjelaskan, alasan baru buka suara mengenai tindak lanjut perkara itu karena merupakan ranah pekerjaan Wali Kota Solo. Kendati, pihaknya melakukan kolaborasi dan mendukung langkah-langkah wali kota untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

 

Halaman:
1 2
      
