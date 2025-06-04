Masuk Sekolah Pukul 06.00 WIB, Dedi Mulyadi Diminta Belajar dari NTT

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengkaji ulang kebijakan masuk sekolah pukul 06.00 WIB mulai Juni 2025. Kebijakan itu perlu dianalisis dampak akademik.

"Kami di Komisi X memandang perlu dilakukan analisis kebijakan tersebut. Perlu dilakukan pendalaman dari sisi akademik. Karena jam 06.00 pagi bagi anak-anak kita perlu penyesuaian untuk mempersiapkan diri," tutur Lalu saat dihubungi, Selasa (3/5/2025).

Lalu mengingatkan Dedi, kebijakan itu pernah berlaku di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Hasil permberlakuan jam masuk sekolah pukul 06.00 meninggalkan dampak psikologis yang membuat siswa tidak efektif dalam belajar.

"Kebijakan tersebut pernah dilakukan Provinsi NTT, tetapi hasilnya adalah adanya dampak psikologis. Kemudian anak-anak kita tidak efektif dalam belajar di kelas karena mereka mengantuk. Kemudian yang ketiga kenyamanan dalam belajar juga tidak terpikirkan," tutur Lalu.

"Oleh sebab itu, saran kami di Komisi X kepada Pak Gubernur Jawa Barat tolong ini dikaji lebih mendalam dan dianalisa lebih mendalam," imbuhnya.

Kebijakan masuk sekolah pukul 06.00 WIB ini tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 51/PA.03/DISDIK yang diterbitkan pada 23 Mei 2025. Secara prinsip, Lalu menilai kebijakannitu bagus untuk membuat siswas semakin disiplin.