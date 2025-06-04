Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Masuk Sekolah Pukul 06.00 WIB, Dedi Mulyadi Diminta Belajar dari NTT

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 04 Juni 2025 |10:48 WIB
Masuk Sekolah Pukul 06.00 WIB, Dedi Mulyadi Diminta Belajar dari NTT
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyandi/Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengkaji ulang kebijakan masuk sekolah pukul 06.00 WIB mulai Juni 2025. Kebijakan itu perlu dianalisis dampak akademik.

"Kami di Komisi X memandang perlu dilakukan analisis kebijakan tersebut. Perlu dilakukan pendalaman dari sisi akademik. Karena jam 06.00 pagi bagi anak-anak kita perlu penyesuaian untuk mempersiapkan diri," tutur Lalu saat dihubungi, Selasa (3/5/2025).

Lalu mengingatkan Dedi, kebijakan itu pernah berlaku di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Hasil permberlakuan jam masuk sekolah pukul 06.00 meninggalkan dampak psikologis yang membuat siswa tidak efektif dalam belajar.

"Kebijakan tersebut pernah dilakukan Provinsi NTT, tetapi hasilnya adalah adanya dampak psikologis. Kemudian anak-anak kita tidak efektif dalam belajar di kelas karena mereka mengantuk. Kemudian yang ketiga kenyamanan dalam belajar juga tidak terpikirkan," tutur Lalu.

"Oleh sebab itu, saran kami di Komisi X kepada Pak Gubernur Jawa Barat tolong ini dikaji lebih mendalam dan dianalisa lebih mendalam," imbuhnya.

Kebijakan masuk sekolah pukul 06.00 WIB ini tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 51/PA.03/DISDIK yang diterbitkan pada 23 Mei 2025. Secara prinsip, Lalu menilai kebijakannitu bagus untuk membuat siswas semakin disiplin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/340/3178549/dedi_mulyadi-2YAg_large.jpg
Blak-blakkan, Ini Kata Dedi Mulyadi soal Tudingan Dana Rp4,1 T Mengendap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/525/3161166/dedi_mulyadi-bYPT_large.jpg
Digugat soal Rombel, Dedi Mulyadi: Saya Sangat Berbahagia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/337/3157289/viral-W3jN_large.jpg
Tragedi Berdarah Pesta Rakyat Garut, Polda Jabar Klarifikasi soal Keberadaan Dedi Mulyadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/525/3157188/viral-k9Lq_large.jpg
Saksi Korban Tragedi Pesta Pernikahan Lihat Kehadirannya, Dedi Mulyadi: Hoaks!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/337/3157105/dedi_mulyadi-STvi_large.jpg
Tragedi Pesta Pernikahan Anak Dedi Mulyadi, DPR: Usut Secara Transparan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/338/3156902/pemerintah-zTi5_large.jpg
Duh! Aturan Dedi Mulyadi Masuk Sekolah Jam 06.30 WIB Dibatalkan Wali Kota Bekasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement