INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Viral Ojol Diserang OTK di Bandung, Leher Dicekik Lalu Dipukul Tang

Agi Ilman , Jurnalis-Rabu, 04 Juni 2025 |17:05 WIB
Viral Ojol Diserang OTK di Bandung, Leher Dicekik Lalu Dipukul Tang
Pelaku PF alias Konon (35) berhasil ditangkap Polsek Cangkuang setelah melakukan penganiayaan terhadap seorang ojol berinisial FS (29) (Foto: Agi Ilman/Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Driver ojek online (ojol) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat dianiaya orang tak dikenal (OTK). Korban berinisial FS (29) dianiaya saat sedang menunggu pesanan di kawasan Kampung Tanjung, Desa Tanjungsari, Kecamatan Cangkuang pada Sabtu 31 Mei 2025.

Penganiayaan itu viral di media sosial usai korban menceritakan kejadian yang dialaminya. FS pun melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Cangkuang.

“Benar, telah terjadi tindak pidana penganiayaan. Kejadiannya pada Sabtu, 31 Mei 2025, sekitar pukul 23.30 WIB,” kata Kapolsek Cangkuang, Ipda Didi Dwi Purnomo, saat dikonfirmasi, Rabu (4/6/2025).

Menurut Didi, saat itu korban sedang menunggu orderan. Tiba-tiba datang seorang pria tak dikenal yang langsung menuduh korban sebagai pencuri.

“Pelaku juga sempat berusaha merebut ponsel korban, tapi tidak berhasil,” ujarnya.

Tak lama setelah gagal merebut ponsel, pelaku langsung menganiaya FS menggunakan tang. “Korban dipukul menggunakan tang ke bagian dagu sebanyak dua kali dan dicekik di bagian leher,” kata Didi.

 

Halaman:
1 2
      
