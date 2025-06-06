Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Senangnya Pengemudi Ojol hingga Petugas Kebersihan Dapat Daging Kurban dari Perindo

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 06 Juni 2025 |17:31 WIB
Senangnya Pengemudi Ojol hingga Petugas Kebersihan Dapat Daging Kurban dari Perindo
Perindo gelar Program nasional bertajuk Iduladha Fest 2025 1 000 000 Kantong Kebahagiaan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo menggelar program nasional bertajuk Iduladha Fest 2025-1.000.000 Kantong Kebahagiaan, guna menyambut Hari Raya Iduladha 2025, pada Jumat (6/6/2025). 

Hari pertama program tersebut dijalankan, masyarakat pun sangat antusias mendapatkan daging hewan kurban tersebut.

"Seneng sih bermanfaat banget, apalagi buat orang di rumah, Partai Perindo memang sering-sering sih berbagi seperti ini, jaya terus dan sukses selalu buat Partai Perindo," ujar pengemudi ojol, Novita di lokasi, Jumat (6/6/2025).

Adapun pada hari pertama pelaksanaan program nasional bertajuk Iduladha Fest 2025-1.000.000 Kantong Kebahagiaan pada Jumat (6/6/2025) ini, DPP Partai Perindo mendistribusikan seribu daging hewan kurban pada pekerja informal. Mulai dari driver ojek online, pedagang kali lima, dan masyarakat membutuhkan lainnya, tak terkecuali petugas kebersihan.

Para warga tersebut tampak antusias mengantri untuk mendapatkan daging hewan kurban. Para penerima daging kurban itu sangat bersyukur karena banyak dari mereka yang baru mendapatkan daging kurban pada Iduladha 2025 ini.

"Sangat berterima kasih banyak atas dilakukannya pembagian daging hewan kurban ini oleh Partai Perindo karena saya sendiri baru mendapatkan disini saja, di tempat lainnya tidak," tutur pedagang kali lima, Faturohman.

 

Halaman:
1 2
      
