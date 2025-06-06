Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Hari Ke-1 Program Perindo Iduladha Fest 1.000.000 Kantong Kebahagiaan, Bagikan Seribu Kantong ke Pekerja Informal

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 06 Juni 2025 |15:58 WIB
Hari Ke-1 Program Perindo Iduladha Fest 1.000.000 Kantong Kebahagiaan, Bagikan Seribu Kantong ke Pekerja Informal
Perindo Iduladha Fest 1 000 000 Kantong Kebahagiaan (foto: Okezone)
A
A
A


JAKARTA - Partai Perindo menggelar program nasional bertajuk Iduladha Fest 2025-1.000.000 Kantong Kebahagiaan guna menyambut Hari Raya Iduladha 2025. Di hari pertama program tersebut atau Jumat (6/6/2025), DPP Partai Perindo membagikan seribu kantong ke pekerja informal.

"Dari DPP pada hari ini kita memang berbagi seribu kantong, tapi tuk secara nasional kita berbagi satu juta kantong yang ada di seluruh Indonesia, tak cuma di DKI, khususnya ada beberapa wilayah seperti Cimahi dan di Cianjur, di Donggala, Timika dan beberapa daerah itu kita lakukan secara serentak," ujar Ketua Pelaksana Program Nasional Partai Perindo "Idul Adha Fest 2025-1.000.000 Kantong Kebahagiaan, Anjas Pramono Sukamto di lokasi, Jumat (6/6/2025).

Menurutnya, tujuan program tersebut dilakukan lantaran Partai Perindo ingin berbagi pada para Mustadh'afin di seluruh Indonesia. Utamanya, merupakan bentuk kepedulian Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo pada sesamanya.

"Besok juga rencananya akan membagikan satu ekor kambing juga bertempat di Jakarta Selatan, ini juga sebagai bentuk kepedulian beliau (Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo) dan Partai Perindo pada masyarakat," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627//angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188449//ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo_di_lokasi_pengungsian_banjir_tapanuli_utara-bLuT_large.jpg
Tinjau Lokasi Bencana, Perindo Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Tapanuli Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/612/3188150//perindo-wMjE_large.jpg
Perindo Peringati Hari Disabilitas, Ajak Workshop Karyawan Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188103//anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_dina_masyusin-FREA_large.JPG
Banjir Rob Kerap Meluap, Warga Lagoa Minta Pemprov DKI Peninggian Tanggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188121//sekjen_dpp_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah_hadiri_acara_doa_untuk_bangsa_partai_golkar-RPW8_large.jpg
Perindo Hadiri Doa Bersama Golkar, Sekjen Ferry: Ini Momentum Muhasabah Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188109//sekjen_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-q6k7_large.jpeg
Perindo Ajak Publik Belajar Empati di Hari Disabilitas Internasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement