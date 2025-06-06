Hari Ke-1 Program Perindo Iduladha Fest 1.000.000 Kantong Kebahagiaan, Bagikan Seribu Kantong ke Pekerja Informal



JAKARTA - Partai Perindo menggelar program nasional bertajuk Iduladha Fest 2025-1.000.000 Kantong Kebahagiaan guna menyambut Hari Raya Iduladha 2025. Di hari pertama program tersebut atau Jumat (6/6/2025), DPP Partai Perindo membagikan seribu kantong ke pekerja informal.

"Dari DPP pada hari ini kita memang berbagi seribu kantong, tapi tuk secara nasional kita berbagi satu juta kantong yang ada di seluruh Indonesia, tak cuma di DKI, khususnya ada beberapa wilayah seperti Cimahi dan di Cianjur, di Donggala, Timika dan beberapa daerah itu kita lakukan secara serentak," ujar Ketua Pelaksana Program Nasional Partai Perindo "Idul Adha Fest 2025-1.000.000 Kantong Kebahagiaan, Anjas Pramono Sukamto di lokasi, Jumat (6/6/2025).

Menurutnya, tujuan program tersebut dilakukan lantaran Partai Perindo ingin berbagi pada para Mustadh'afin di seluruh Indonesia. Utamanya, merupakan bentuk kepedulian Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo pada sesamanya.

"Besok juga rencananya akan membagikan satu ekor kambing juga bertempat di Jakarta Selatan, ini juga sebagai bentuk kepedulian beliau (Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo) dan Partai Perindo pada masyarakat," tuturnya.