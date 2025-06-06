KKB Tembak Mati 2 Pekerja di Gereja, Warga Papua: Kami Rakyat Kecil yang Ingin Hidup Damai

JAKARTA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya menembak mati dua pekerja bangunan di Kampung Kwantapo, Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, Papua, pada Rabu 4 Juni 2025.

Dua pekerja bangunan sipil yang menjadi korban adalah Rahmat Hidayat (45) dan Saepudin (39), warga asal Purwakarta, Jawa Barat, yang saat kejadian tengah mengerjakan pembangunan Gereja GKI Imanuel Kampung Kwantapo. Keduanya tewas di tempat saat penembakan terjadi oleh dua pria bersenjata yang melintas dan langsung menembaki para korban.

Salah seorang warga asli Papua, Markus Murib, yang berhasil selamat, mengaku sempat melihat keberutalan anggota OPM pimpinan Egianus Kogoya saat menembaki warga dengan senapan mesin, sesaat sebelum melarikan diri bersama warga lainnya.

“Kami hanya rakyat kecil yang ingin hidup damai. Kami tidak ingin jadi korban dari konflik yang bukan milik kami,” kata Markus, Jumat (6/6/2025).

Murib mengaku tidak menyangka OPM saat ini menargetkan gereja sebagai sasaran teror mereka, bahkan dengan kejinya menyerang dan membunuh masyarakat.

“Keji sekali, orang-orang OPM membabi buta menembaki gereja tempat kita orang Papua beribadah, tempat kami berkomunikasi dengan tuhan, dan mereka membunuh dua warga kami yang sedang membangun rumah tuhan,” ungkap Murib.