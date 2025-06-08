Komplotan Curanmor di Kelapa Gading Ditangkap, 1 Pelaku Masih Buron

JAKARTA - Satuan Reskrim Polsek Kelapa Gading menangkap komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor (Curanmor). Kini, masih ada satu pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kapolsek Kelapa Gading, Kompol Seto Handoko Putra menjelaskan, aksi pencurian terjadi pada Rabu 28 Mei 2025, sekitar pukul 05.45 WIB. Korban, Jajang Mulyadi (31), saat itu hendak memarkir sepeda motor miliknya. Saat meninggalkan lokasi, korban sempat melihat seorang pria tak dikenal yang ia kira petugas parkir sedang membuka rolling door.

Namun, saat pulang kerja sekitar pukul 15.40 WIB, motor korban sudah hilang tanpa jejak. Korban sempat bertanya kepada petugas parkir, namun ia mengaku tak tahu menahu soal motor korban.

"Petugas parkir tidak mengetahui bahwa korban memakirkan motornya. Dikarenakan pada pukul 05.40 WIB tidak berada di lokasi, dan petugas parkir mulai jaga pada pukul 07.00 WIB dan menurut keterangan petugas parkir bahwa rolingdoor tersebut memang tidak pernah terkunci," kata Seto, Sabtu (7/6/2025).

Terkait kejadian ini, korban membuat laporan ke Polsek Kelapa Gading. Berbekal CCTV dan keterangan saksi, polisi berhasil mengidentifikasi pelakunya yaitu Hermansyah (40).