Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Komplotan Curanmor di Kelapa Gading Ditangkap, 1 Pelaku Masih Buron

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 08 Juni 2025 |00:05 WIB
Komplotan Curanmor di Kelapa Gading Ditangkap, 1 Pelaku Masih Buron
Penangkapan pelaku curanmor (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Satuan Reskrim Polsek Kelapa Gading menangkap komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor (Curanmor). Kini, masih ada satu pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kapolsek Kelapa Gading, Kompol Seto Handoko Putra menjelaskan, aksi pencurian terjadi pada Rabu 28 Mei 2025, sekitar pukul 05.45 WIB. Korban, Jajang Mulyadi (31), saat itu hendak memarkir sepeda motor miliknya. Saat meninggalkan lokasi, korban sempat melihat seorang pria tak dikenal yang ia kira petugas parkir sedang membuka rolling door. 

Namun, saat pulang kerja sekitar pukul 15.40 WIB, motor korban sudah hilang tanpa jejak. Korban sempat bertanya kepada petugas parkir, namun ia mengaku tak tahu menahu soal motor korban.

"Petugas parkir tidak mengetahui bahwa korban memakirkan motornya. Dikarenakan pada pukul 05.40 WIB tidak berada di lokasi, dan petugas parkir mulai jaga pada pukul 07.00 WIB dan menurut keterangan petugas parkir bahwa rolingdoor tersebut memang tidak pernah terkunci," kata Seto, Sabtu (7/6/2025).

Terkait kejadian ini, korban membuat laporan ke Polsek Kelapa Gading. Berbekal CCTV dan keterangan saksi, polisi berhasil mengidentifikasi pelakunya yaitu Hermansyah (40). 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179337//pencurian_motor-MvXS_large.jpg
Pria Ini Nekat Curi Motor Kekasih saat Tidur Bareng di Hotel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175459//penangkapan_pencuri-F6e7_large.jpg
Polisi Tangkap Geng ‘Bajilo’ Spesialis Pencuri Besi yang Viral di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/340/3174169//selebriti_asal_korea_selatan_jeon_hye_bin-IFJE_large.jpg
Seleb Korsel Jeon Hye Bin Kehilangan Kartu Kredit di Bali, Uang Rp132 Juta Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170420//kasus_pencurian_ac-gd3p_large.jpg
Pura-Pura Jadi Ojol, Dua Pria Ini Nekat Curi AC Mal di Tambora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/338/3168866//polisi_bongkar_jaringan_wn_tiongkok_pelaku_pencurian-b1vT_large.jpg
Polisi Bongkar Jaringan WN Tiongkok Curi Rp4,5 Miliar, Satu Orang Buron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/338/3168360//pelaku_pencurian-Pcf8_large.jpg
Miris! Besi Proyek LRT Velodrome-Manggarai Kerap Dicuri Maling
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement