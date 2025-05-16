Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Polisi Tembak 4 Anggota Komplotan Curanmor di Medan, Beraksi di 7 Lokasi

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Jum'at, 16 Mei 2025 |12:32 WIB
Polisi Tembak 4 Anggota Komplotan Curanmor di Medan, Beraksi di 7 Lokasi
Polisi Tembak 4 Anggota Komplotan Curanmor di Medan, Beraksi di 7 Lokasi (Foto : Istimewa)
MEDAN - Polisi menembak empat orang anggota komplotan pencuri sepeda motor (curanmor) yang kerap beraksi di wilayah hukum Polrestabes Medan. Keempatnya ditembak di bagian kaki karena mencoba kabur saat ditangkap.

Wakil Kepala Kepolisian Resort Kota Medan, AKBP Rudi Silaen, mengatakan keempat anggota komplotan curanmor itu adalah AS alias Rifai (20) warga Medan Sunggal, Kota Medan. Kemudian RS alias Iwan (19), MF alias Lana (19) dan Ar alias Anda (18). Ketiganya warga Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara.

“Empat tersangka terpaksa ditembak petugas karena berupaya melawan saat hendak diamankan,” kata AKBP Rudi Jumat (16/5/2025).

Rudi menyebut dari pemeriksaan sementara diketahui jika komplotan curanmor ini sudah beraksi di setidaknya tujuh lokasi di wilayah hukum Polrestabes Medan.

"Dalam menjalankan aksinya, para pelaku berbagi peran. Ada yang sebagai eksekutor, ada yang memantau dan ada yang menjual hasil pencurian. Hasil aksi mereka untuk berfoya-foya," ujarnya.

Pencurian Polisi Curanmor
