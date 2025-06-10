Beraksi di Bekasi, Pencuri Modus Pecah Kaca Mobil Gasak MacBook Seharga Rp15 Juta

JAKARTA - Seorang pemuda bernama Zaki (26) menjadi korban pecah kaca mobil ketika asyik nongkrong bersama temannya di warung kopi, Minggu 8 Juni 2025 malam. Saat kejadian pencurian, Zaki memarkir mobil di Jalan Agus Salim, Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat.

"Saya lagi nongkrong di warkop teman saya itu. Terus saya markir di depan warkop, rada jauh dikit dan ke tutup mobil lainnya," ucap Zaki, Senin (9/6/2025).

Ia menceritakan, sekira pukul 21.30 WIB, alarm mobil menyala karena sejumlah motor knalpot bronk melintas. Hal tersebut membuatnya bergegas mengecek kendaraan.

"Biasanya motor trek-trekan lewat mobil saya tuh gak kenapa-kenapa (alarm mobil tidak menyala)," ujarnya.

"Saya lihat kaca ke kiri, pertama ke penumpang kiri, kok ada kayak pecahan kaca gitu. Terus lihat ke belakang, kok banyak gitu (pecahan kacanya)," imbuhnya.