Kesal Tak Diajak Jadi Panitia Kurban, Pria Ini Bacok Teman saat Pemotongan Daging

PALEMBANG - Seorang pria berinisial D tega membacok temannya sendiri, berinisial S, lantaran merasa sakit hati tidak dilibatkan sebagai panitia kurban pada perayaan Idul Adha, di Palembang, Sumatera Selatan.

Peristiwa ini terjadi di Jalan Wahid Hasyim, Lorong AA, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang, pada Minggu 8 Juni 2025 lalu. Aksi keji pelaku terekam jelas oleh kamera CCTV di lokasi kejadian.

Dalam rekaman CCTV, tampak pelaku mendekati korban yang tengah duduk memotong daging kurban. Tanpa banyak bicara, pelaku langsung membacok korban dengan golok yang sebelumnya dipinjamnya dengan alasan untuk menyembelih hewan kurban.

Pihak kepolisian yang menerima laporan langsung bergerak cepat ke tempat kejadian perkara (TKP) dan memburu pelaku. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap di persembunyiannya oleh Unit Reskrim Polsek Seberang Ulu I Palembang.