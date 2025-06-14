Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dukung Wacana ERP, Ahok: Biar Enggak Macet!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 14 Juni 2025 |04:01 WIB
Dukung Wacana ERP, Ahok: Biar Enggak Macet!
Dukung Wacana ERP, Ahok: Biar Enggak Macet/ist
A
A
A

JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama  alias Ahok mendukung wacana penerapan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) di ruas-ruas jalan di wilayah Jakarta. ERP menurutnya dilakukan untuk mengatur lalu lintas sehingga tidak terjadi kemacetan.

"Jadi saya pikir ERP ini enggak salah, selama tujuan awalnya sama," kata Ahok kepada wartawan, Jumat (13/6/2025).

Ahok mengungkapkan keuntungan dengan diterapkannya ERP, diantaranya adalah mudahnya pengaturan harga.

Ahok menjelaskan pada eranya dulu, konsep harga ERP ini akan langsung diatur sesuai kemauan Gubernur.

"Kalau ERP, setiap saat di ruang kontrol itu, Gubernur mau turunin harga, mau bebaskan nol pun langsung jalan," ungkap dia.

Sehingga menurutnya penerapan ERP bukan semata-mata untuk memungut biaya pengguna jalan. Akan tetapi, bisa menyiadakan jalur alternatif agar tidak adanya penumpukkan hanya dalam satu ruas tertentu.

"Misalnya contoh ruas ini agak macet gitu ya, orang kenapa nggak mau masuk ke jalan alternatifnya karena mahal itu," ungkap dia.

 

Halaman:
1 2
      
