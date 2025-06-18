Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Sempat Dikira Diculik, Misteri Keberadaan Guru Cantik Ini Akhirnya Terkuak

Dede Febriansyah , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |15:49 WIB
Sempat Dikira Diculik, Misteri Keberadaan Guru Cantik Ini Akhirnya Terkuak
Misteri hilangnya Yunita (26), seorang guru muda akhirnya terkuak/Foto: istimewa
A
A
A

OKU TIMUR - Setelah sempat dinyatakan hilang beberapa hari, misteri hilangnya Yunita (26), seorang guru muda asal Belitang III, Kabupaten OKU Timur, akhirnya terungkap. Kapolsek Belitang III OKU Timur, Iptu Sapariyanto mengatakan Yunita sengaja pergi dari rumah bukan diculik.

"Petugas yang menyelidiki menemukan sepucuk surat yang ditinggalkan Yunita. Lengkap dengan telepon genggam yang diletakkan rapi di dalam jok sepeda motornya," ujar Sapariyanto, Rabu (18/6/2025).

Dalam surat itu, Yunita dengan tegas meminta agar rencana pertunangannya dibatalkan. Kemudian serah-serahan dikembalikan kepada pihak laki-laki yang dijodohkan kepadanya.

"Setelah cek langsung ke rumah orang tuanya, ternyata ada surat yang ditinggalkan. Ia menyatakan akan kembali ke rumah jika permintaannya dihormati dan dapat dipenuhi," jelasnya.

Pernyataan Kapolsek ini pun menepis spekulasi sebelumnya yang menyebut Yunita hilang secara misterius setelah sempat menghubungi ayahnya untuk dijemput karena sepeda motornya mogok saat pulang mengajar.

"Ketika sang ayah tiba di lokasi, Yunita sudah tidak ada. Motor miliknya ditemukan di sebuah bengkel, sementara ponselnya tertinggal," jelasnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
