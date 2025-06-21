Mengenal Kota Haifa Israel yang Jadi Target Rudal Canggih Iran

JAKARTA - Kota Haifa kembali mencuri perhatian dunia sebagai salah satu titik vital yang kerap menjadi incaran serangan rudal. Pada awal Juni 2025, Iran secara terbuka mengancam akan menargetkan infrastruktur strategis Israel, terutama kilang minyak di Haifa, sebagai respons atas serangan Israel terhadap fasilitas nuklir dan militer Iran.

Iran menggunakan beragam rudal canggih seperti Fattah-1 (hipersonik), Emad, Ghadr, dan Kheibar Shekan, yang mampu menembus sistem pertahanan udara Israel seperti Iron Dome dan Arrow. Menurut media internasional, lebih dari 150 rudal balistik Iran telah diluncurkan ke Haifa dan Tel Aviv dalam beberapa gelombang serangan.

Profil Kota Haifa: Pusat Energi dan Industri Israel