Breaking News! Gempa M4,6 Guncang Kampung Halaman Susi Pudjiastuti di Pangandaran

JAKARTA - Gempa berkekuatan M4,6 mengguncang Pangandaran, Jawa Barat, pukul 12.53 WIB, Sabtu (21/6/2025). Diketahui, Pangandaran merupakan kampung halaman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

BMKG melaporkan episenter gempa terletak pada koordinat 8.24 LS dan 108.27 BT, atau tepatnya berlokasi pada jarak 64 km Barat Daya Kabupaten Pangandaran pada kedalaman 24 km.

“Gempa Mag:4.6, 21-Jun-2025 12:53:05WIB, Lok:8.24LS, 108.27BT (64 km BaratDaya Kab-Pangandaran-Jabar), Kedalaman:24 Km,” tulis BMKG lewat akun media sosial resminya.

Sementara itu, BMKG memastikan hingga saat ini belum ada dampak yang ditimbulkan. Mengingat, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga data belum stabil dan lengkap.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )