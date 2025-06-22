Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Menbud Buka Pesta Kesenian Bali ke-47, Ajak Masyarakat Jaga Harmoni Semesta Raya

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |13:02 WIB
Menbud Buka Pesta Kesenian Bali ke-47, Ajak Masyarakat Jaga Harmoni Semesta Raya
Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon buka Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-47 di Taman Werdhi Budaya Art Center Provinsi Bali. (Foto: dok Kemenbud)
DENPASAR – Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon mewakili Presiden Prabowo Subianto, membuka Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-47 di Taman Werdhi Budaya Art Center Provinsi Bali.

Mengusung tema “Jagat Kerthi: Lokahita Samudaya” yang berarti harmoni semesta raya, PKB tahun ini menegaskan pentingnya merawat alam semesta sebagai ruang kehidupan yang saling terhubung, di mana manusia, alam, dan unsur ilahiah bukanlah entitas yang terpisah, melainkan satu kesatuan yang harus dijaga keharmonisannya, sebagaimana tercermin dalam filosofi Tri Hita Karana.

Dalam sambutannya, Menbud Fadli Zon menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Provinsi Bali atas konsistensinya menyelenggarakan Pesta Kesenian Bali yang pertama kali dihelat pada 1979 dan menjadi tradisi tahunan hingga kini. 

Menurutnya, perjalanan lebih dari empat dekade ini menjadikan Pesta Kesenian Bali sebagai tonggak penting dalam pemajuan kebudayaan.

“Pesta Kesenian Bali ini merupakan salah satu bentuk nyata aktualisasi pemajuan kebudayaan di tingkat daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 4 Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan,” ucap Menbud Fadli. 

