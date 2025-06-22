Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dibom AS, Iran Sebut Tak Ada Kebocoran Radiasi dari Fasilitas Nuklirnya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |11:34 WIB
Dibom AS, Iran Sebut Tak Ada Kebocoran Radiasi dari Fasilitas Nuklirnya
Citra satelit fasilitas nuklir Fordow Iran. (Foto: Maxar/X)
A
A
A

JAKARTA Iran mengatakan telah mengantisipasi serangan Amerika Serikat (AS) terhadap situs-situs nuklirnya dan telah telah memindahkan fasilitas pengayaan uranium bawah tanahnya di Fordow ke beberapa situs lain.

Sebagaimana diberitakan, Presiden AS Donald Trump mengumumkan pengeboman tiga fasilitas nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan pada Minggu, (22/6/2025) dini hari. Trump mengatakan bahwa serangan tersebut telah sukses dan situs nuklir di Fordow telah “lenyap”.

Badan energi atom Iran menyebut serangan udara AS terhadap tiga fasilitas nuklir utamanya sebagai "serangan biadab". Badan itu menyebut tindakan AS tersebut melanggar hukum internasional tidak akan dapat menghentikan “pengembangan industri nasional Iran."

Atomic Energy Organization of Iran tidak mengonfirmasi apakah situs Fordow, Natanz, dan Isfahan mengalami kehancuran seperti klaim Trump. Namun, badan itu mengumumkan bahwa "tidak ada kontaminasi" yang tercatat karena serangan terhadap target nuklir dan penduduk di sekitar wilayah tersebut "aman".

Menurut Al Jazeera, Fordow adalah fasilitas nuklir yang menjadi kebanggaan Iran. Fasilitas nuklir itu terletak sekira 30 kilometer selatan Qom dan lebih dari 100 kilometer selatan Teheran.

Kantor berita resmi Iran mengatakan penduduk setempat tidak merasakan tanda-tanda ledakan besar setelah serangan AS, seraya menambahkan bahwa kondisinya "benar-benar normal". Pernyataan yang disampaikan oleh kantor berita IRNA itu muncul setelah Trump mengatakan situs nuklir Iran telah "dihancurkan".

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/18/3190660//pantai_pulau_hormuz_berubah_menjadi_merah_darah_setelah_diguyur_hujan-bDlg_large.jpg
Pantai Iran Berubah Jadi Merah Darah Setelah Diguyur Hujan Deras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/16/3188127//anjing_berbulu_biru_yang_tertangkap_kamera_di_chernobyl-1Jtl_large.jpg
Studi: Anjing di Chernobyl Alami Evolusi Cepat Akibat Radiasi Nuklir?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185992//garda-nLB5_large.jpg
Iran Serukan Balas Darah kepada Israel Terkait Tewasnya Pemimpin Hezbollah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183813//ilustrasi-GMTH_large.jpg
Iran Sita Kapal Tanker Perusahaan Siprus di Selat Hormuz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183786//esmail-udfX_large.jpg
Iran Ultimatum AS, Pengerahan Militer di Karibia Sangat Berbahaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/18/3181010//presiden_venezuela_nicolas_maduro-FMEm_large.jpg
Di Ambang Perang dengan AS, Venezuela Minta Bantuan Militer Rusia, China, dan Iran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement