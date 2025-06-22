Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Usai Bombardir Situs Nuklir Iran di Fordo, Trump: Sekaranglah Saatnya untuk Perdamaian

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |07:44 WIB
Presiden AS Donald Trump (foto: dok AP)
ISTANBUL - Presiden AS Donald Trump mengatakan prajuritnya berhasil membombardir tiga lokasi nuklir di Iran, termasuk situs nuklir di Fordo.

"Semua pesawat dalam perjalanan pulang dengan selamat. Prajurit Amerika kita yang hebat," tulis Trump di sebuah posting di Truth Social, seperti dikutip dari Reuters, Minggu (22/6/2025).

Usai membombardir situs nuklir Iran, Trump menambahkan, sudah saatnya untuk perdaimaian antara Iran dan Israel.

"Sekaranglah saatnya untuk perdamaian," tutupnya.

Tindakan tersebut dilakukan saat Israel dan Iran terlibat, dalam pertempuran udara selama lebih dari seminggu yang mengakibatkan kematian dan cedera di kedua negara.

 

