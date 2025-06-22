Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Khamenei Dikabarkan Siapkan Pengganti, Siapa Orangnya?

JAKARTA - Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, dikabarkan tengah menyiapkan pengganti. Dilansir dari Nytimes, Minggu (22/6/2025), selain memilih pengganti dalam rantai komando militernya jika mereka terbunuh dalam peperangan melawan Israel, Khamaeni juga telah menunjuk tiga ulama senior untuk menggantikannya untuk memimpin Iran.

Khamenei kini lebih banyak berbicara dengan komandannya melalui ajudan tepercaya, menangguhkan komunikasi elektronik agar lebih sulit menemukannya, kata tiga pejabat Iran yang mengetahui rencana perang daruratnya.

Dan dalam sebuah langkah yang luar biasa, para pejabat menambahkan, Ayatollah Khamenei bahkan telah menunjuk tiga ulama senior sebagai kandidat untuk menggantikannya jika ia terbunuh.

Siapa Calon Penggantinya?

Putra Ayatollah Khamenei, Mojtaba, juga seorang ulama dan dekat dengan Korps Garda Revolusi Islam, dikabarkan menjadi calon terdepan, namun tidak termasuk di antara para kandidat, kata para pejabat yang dirahasiakan identitasnya.

Selain itu, mantan presiden konservatif Iran, Ibrahim Raisi, juga dianggap sebagai calon terdepan sebelum dia tewas dalam kecelakaan helikopter pada tahun 2024.

Diketahui, Ayatollah Khamenei telah mengambil serangkaian langkah luar biasa untuk mempertahankan Iran sejak Israel melancarkan serangan mendadak Jumat lalu.

Iran tampaknya telah mengatasi keterkejutan awalnya, dengan melakukan reorganisasi yang cukup untuk melancarkan serangan balasan hariannya sendiri terhadap Israel, menghantam rumah sakit, kilang minyak Haifa, bangunan keagamaan, dan rumah-rumah.

Para pejabat tinggi Iran diam-diam melakukan persiapan untuk berbagai kemungkinan akibat perang yang semakin memanas dan Presiden Trump mempertimbangkan apakah akan ikut campur dalam pertempuran, menurut para pejabat Iran yang meminta identitas mereka dirahasiakan karena mereka tidak berwenang untuk berbicara secara terbuka tentang rencana Ayatollah Khamenei tersebut.