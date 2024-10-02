Serangan Iran ke Israel Atas Perintah Ayatollah Ali Khamenei

JAKARTA - Seorang pejabat senior Iran mengatakan, perintah untuk meluncurkan rudal ke Israel atas perintah Pemimpin Tertinggi negara itu Ayatollah Ali Khamenei. Setidaknya ratusan rudal balistik diluncurkan Iran ke Israel pada Selasa (1/10/2024).

Mengutip Reuters, saat ini, Khamenei tetap berada di lokasi yang aman, pejabat senior itu menambahkan.

Garda Revolusi Iran mengatakan, Iran telah meluncurkan rudal ke Israel, dan jika Israel membalas, respons Teheran akan "lebih menghancurkan dan merusak".

Iran diketahui menembakkan rudal balistik ke Israel pada sebagai balasan atas kampanye Israel terhadap sekutu Hizbullah Teheran di Lebanon.

Alarm berbunyi di seluruh Israel dan ledakan terdengar di Yerusalem dan lembah Sungai Yordan setelah warga Israel menumpuk di tempat perlindungan bom.

Reporter di televisi pemerintah berbaring di tanah selama siaran langsung. Radio militer Israel mengatakan hampir 200 rudal telah diluncurkan ke Israel dari Iran.

Militer Israel kemudian membunyikan tanda aman dan mengatakan, warga Israel bebas meninggalkan tempat perlindungan mereka.

(Arief Setyadi )