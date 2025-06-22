Iran Sebut Serangan AS ke Fasilitas Nuklirnya Akan Miliki Konsekuensi Abadi

JAKARTA - Iran menyimpan semua opsi untuk membela diri setelah serangan Amerika Serikat (AS) terhadap fasilitas nuklirnya, demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi pada Minggu, (22/6/2025) dalam unggahan di X. Tehern menyebut serangan AS itu “akan memiliki konsekuensi abadi”.

"Peristiwa pagi ini keterlaluan dan akan memiliki konsekuensi abadi," katanya sebagaimana dilansir Ashraq Al-Awsat. Araghchi menambahkan bahwa serangan itu adalah perilaku "melanggar hukum dan kriminal".

"Sesuai dengan Piagam PBB dan ketentuan-ketentuannya yang memungkinkan tanggapan yang sah dalam membela diri, Iran menyimpan semua opsi untuk membela kedaulatan, kepentingan, dan rakyatnya."

Presiden Donald Trump mengatakan pada Sabtu, (21/6/2025) bahwa serangan udara AS telah "sepenuhnya dan seluruhnya melenyapkan" fasilitas pengayaan nuklir Iran dan mengancam akan melakukan lebih banyak serangan jika Teheran tidak berdamai.

"Akan ada perdamaian atau akan ada tragedi bagi Iran yang jauh lebih besar daripada yang telah kita saksikan selama delapan hari terakhir. Ingatlah bahwa masih banyak target yang tersisa," kata Trump dalam pidato larut malam kepada rakyat.

"Jika perdamaian tidak segera datang, kami akan mengejar target-target lainnya dengan presisi, kecepatan, dan keterampilan."