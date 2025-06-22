Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mengenal Fordow, Fasilitas Nuklir Kebanggan Iran yang Kokoh Dihantam 50 Ton Bom AS

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |12:09 WIB
Mengenal Fordow, Fasilitas Nuklir Kebanggan Iran yang Kokoh Dihantam 50 Ton Bom AS
Ilustrasi fasilitas nuklir Fordow Iran. (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA – Pesawat pembom B-2 Spirit Amerika Serikat (AS) menjatuhkan enam bom penghancur bunker GBU-57 Massive Ordinance Penetrator (MOP) yang berbobot 13.000 kg di fasiliats nuklir Fordow, Iran pada Sabtu, (22/6/2025) yang menjadi eskalasi terbaru dalam konflik di Tmur Tengah. Selain Fordow, AS juga menyerang dua fasilitas nuklir Iran lainnya, yaitu Natanz dan Esfahan.

Tak Rusak Dihantam 50 Ton Bom Penghancur Bunker

Secara total, lebih dari 50 ton bom telah dijatuhkan AS ke fasilitas nuklir tersebut, sehingga Presiden Donald Trump dengan yakinnya mengatakan bahwa AS telah “melenyapkan” situs Fordow.

Namun pihak Iran mengatakan bahwa serangan AS tersebut telah diantisipasi dan fasilitas pengayaan uranium bawah tanahnya di Fordow ke beberapa situs lain. Pejabat Iran juga mengatakan bahwa Fordow tidak mengalami kerusakan berarti dan yang tidak dapat dipulihkan.

"Berdasarkan informasi yang akurat, saya nyatakan bahwa bertentangan dengan klaim presiden AS yang berbohong, fasilitas nuklir Fordow tidak rusak parah, dan sebagian besar kerusakan hanya berada di tanah, yang dapat dipulihkan," kata Manan Raisi, pejabat yang mewakili wilayah Qom dimana Fordow berada, kepada kantor berita Tasnim.

Badan energi atom Iran mengumumkan bahwa "tidak ada kontaminasi" yang tercatat karena serangan terhadap target nuklir dan penduduk di sekitar wilayah tersebut "aman".

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/18/3190660//pantai_pulau_hormuz_berubah_menjadi_merah_darah_setelah_diguyur_hujan-bDlg_large.jpg
Pantai Iran Berubah Jadi Merah Darah Setelah Diguyur Hujan Deras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185992//garda-nLB5_large.jpg
Iran Serukan Balas Darah kepada Israel Terkait Tewasnya Pemimpin Hezbollah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183813//ilustrasi-GMTH_large.jpg
Iran Sita Kapal Tanker Perusahaan Siprus di Selat Hormuz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183786//esmail-udfX_large.jpg
Iran Ultimatum AS, Pengerahan Militer di Karibia Sangat Berbahaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/18/3181010//presiden_venezuela_nicolas_maduro-FMEm_large.jpg
Di Ambang Perang dengan AS, Venezuela Minta Bantuan Militer Rusia, China, dan Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/18/3180759//sayed-WrGb_large.jpg
Iran Ancam Israel Akan Alami Kekalahan Berat Dalam Perang Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement