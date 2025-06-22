Menlu Iran Temui Putin Usai AS Bantu Israel Bombardir Situs Nuklir, Perang Dunia III?

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bakal menemui Presiden Rusia Vladimir Putin (Foto: Reuters)

IRAN – Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bakal menemui Presiden Rusia Vladimir Putin menyusul serangan Amerika Serikat (AS) terhadap fasilitas nuklir Teheran. Ia berangkat ke Moskow pada Minggu 22 Juni 2025 sore dan melangsungkan pertemuan keesokan harinya, Senin 23 Juni 2025.

Araghchi menyebut Rusia sebagai 'sahabat Iran'. Ia mengaku akan berbicara dengan sekutu utama Iran tentang bagaimana melanjutkan perang ini.

Selain itu, Araghchi memperingatkan bahwa Iran menyimpan semua opsi untuk mempertahankan keamanan, kepentingan, dan rakyatnya.

"Kami selalu berkonsultasi satu sama lain," tambahnya dalam konferensi pers di Istanbul, dikutip Telegraph, Minggu (22/6/2025).

Kunjungannya ke Rusia akan menimbulkan kekhawatiran signifikan mengenai dukungan seperti apa yang ditawarkan Moskow kepada Teheran. Bisa jadi mencakup pengiriman material pertahanan, terlibat langsung secara militer, atau memberikan dukungan diplomatik kepada Iran.