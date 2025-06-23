Citra Satelit: Fasilitas Nuklir Iran Rusak Parah, Ada Kawah Raksasa Akibat Serangan Bom Penghancur Bunker

IRAN- Kompleks nuklir terbesar Iran mengalami serangkaian pukulan telak usai serangan Amerika Serikat. Sebanyak 18 bangunan hancur lebur dapat dilihat dalam gambar citra satelit yang disediakan Maxar Technologies dari fasilitas Isfahan di Iran tengah.

Amerika Serikat melancarkan serangan dengan pesawat bomber siluman B-2 Spirit terhadap target strategis di Iran. Ketiga fasilitas nuklir Iran yang diserang adalah Natanz, Fordow, dan Isfahan.

“Situs tersebut, yang menurut Nuclear Threat Initiative diduga sebagai pusat program nuklir Iran, tampak menghitam karena banyaknya puing yang ditinggalkan oleh serangan tersebut,”dikutip dari CNN, Senin (23/6/2025).

Sementara itu, di situs pengayaan Natanz Iran, dua kawah baru terlihat, kemungkinan disebabkan serangan bom penghancur bunker secara besar-besaran, yang dirancang untuk menembus target bawah tanah yang dalam sebelum meledak.

Berdasarkan analisis Maxar, kawah tersebut berada tepat di atas bagian kompleks yang terletak di bawah tanah. Keduanya berdiameter sekitar 5,5 meter dan 3,2 meter.