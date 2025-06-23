Apa itu Kheibar Shekan? Rudal Hantu Iran yang Bikin Iron Dome Israel Mati Kutu, Bandara Jadi Abu

Garda Revolusi Iran meluncurkan rudal Kheibar Shekan dalam serangan ke Israel, Minggu (22/6/2025). (Foto: The Economic Times).

TEHERAN – Iran untuk pertama kali meluncurkan rudal balistik Kheibar Shekan dalam serangan ke Israel. Senjata multihulu ledak itu dengan mudah membobol benteng pertahanan zionis yang bertumpu pada iron dome, dan akhirnya menjadikan sejumlah bangunan luluh-lantak.

Dalam sebuah pernyataan, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menegaskan Kheibar Shekan ditembakkan dalam serangan pada Minggu (22/6/2025). Rudal ini mengenai berbagai target seperti Bandara Ben Gurion, pusat penelitian biologi Israel, serta pusat komando dan kendali penggantinya.

“Dalam operasi ini, untuk pertama kali Pasukan Dirgantara IRGC mengerahkan rudal Kheibar Shekan generasi ketiga, menggunakan taktik baru dan mengejutkan untuk mencapai presisi, daya rusak, dan efektivitas yang lebih tinggi,” kata IRGC, dikutip dari Tasnim, Senin (23/6/2025).

Bagi Garda Revolusi Iran, serangan yang merupakan bagian dari Operasi True Promise III tersebut belum seberapa. Iran tidak menutup kemungkinan mengerahkan kekuatan lebih besar mengingat eskalasi ketegangan yang belum berakhir sejak perang meletus pada Jumat (13/6/2025) lalu.

“Kami menyatakan bahwa kemampuan inti Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran belum diaktifkan dalam operasi ini,” kata IRGC.

Rudal Hantu

The Economic Times menggambarkan Kheibar Shekan sebagai ghost missile alias rudal hantu. Penggambaran ini merujuk pada kemampuan senjata jarak jauh tersebut yang tak terlihat (invicible) dan tak terendus iron dome.

Sirene meraung keras ketika Kheibar Shekan menghantam sejumlah titik sasaran di Israel pada Minggu itu. Dalam sekejap, kota dilanda kekacauan. Pantauan termutakhir, sejumlah gedung-gedung beton hancur jadi abu. Bangunan permukiman juga porak-poranda menyisakan puing.

Apa sesungguhnya rudal Kheibar Shekan?