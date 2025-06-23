Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Apa itu Kheibar Shekan? Rudal Hantu Iran yang Bikin Iron Dome Israel Mati Kutu, Bandara Jadi Abu

Zen Teguh , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |20:18 WIB
Apa itu Kheibar Shekan? Rudal Hantu Iran yang Bikin Iron Dome Israel Mati Kutu, Bandara Jadi Abu
Garda Revolusi Iran meluncurkan rudal Kheibar Shekan dalam serangan ke Israel, Minggu (22/6/2025). (Foto: The Economic Times).
A
A
A

TEHERAN – Iran untuk pertama kali meluncurkan rudal balistik Kheibar Shekan dalam serangan ke Israel. Senjata multihulu ledak itu dengan mudah membobol benteng pertahanan zionis yang bertumpu pada iron dome, dan akhirnya menjadikan sejumlah bangunan luluh-lantak.  

Dalam sebuah pernyataan, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menegaskan Kheibar Shekan ditembakkan dalam serangan pada Minggu (22/6/2025). Rudal ini mengenai berbagai target seperti Bandara Ben Gurion, pusat penelitian biologi Israel, serta pusat komando dan kendali penggantinya.

“Dalam operasi ini, untuk pertama kali Pasukan Dirgantara IRGC mengerahkan rudal Kheibar Shekan generasi ketiga, menggunakan taktik baru dan mengejutkan untuk mencapai presisi, daya rusak, dan efektivitas yang lebih tinggi,” kata IRGC, dikutip dari Tasnim, Senin (23/6/2025). 

Bagi Garda Revolusi Iran, serangan yang merupakan bagian dari Operasi True Promise III tersebut belum seberapa. Iran tidak menutup kemungkinan mengerahkan kekuatan lebih besar mengingat eskalasi ketegangan yang belum berakhir sejak perang meletus pada Jumat (13/6/2025) lalu.

“Kami menyatakan bahwa kemampuan inti Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran belum diaktifkan dalam operasi ini,” kata IRGC.

Rudal Hantu

The Economic Times menggambarkan Kheibar Shekan sebagai ghost missile alias rudal hantu. Penggambaran ini merujuk pada kemampuan senjata jarak jauh tersebut yang tak terlihat (invicible) dan tak terendus iron dome.

Bangunan Israel hancur oleh rudal Iran. (Foto: Cadler).

Sirene meraung keras ketika Kheibar Shekan menghantam sejumlah titik sasaran di Israel pada Minggu itu. Dalam sekejap, kota dilanda kekacauan. Pantauan termutakhir, sejumlah gedung-gedung beton hancur jadi abu. Bangunan permukiman juga porak-poranda menyisakan puing. 

Apa sesungguhnya rudal Kheibar Shekan?

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185992/garda-nLB5_large.jpg
Iran Serukan Balas Darah kepada Israel Terkait Tewasnya Pemimpin Hezbollah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/18/3180759/sayed-WrGb_large.jpg
Iran Ancam Israel Akan Alami Kekalahan Berat Dalam Perang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/18/3154464/israel-ZTh3_large.jpg
Serangan Israel Hantam Wilayah Dekat Klinik di Gaza, 10 Anak Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/18/3154452/israel-I35U_large.jpg
Serangan Israel Tewaskan 82 Warga Palestina saat Perundingan Gencatan Senjata 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/18/3152099/iran-lcfR_large.jpg
Kisah Reza Pahlavi, Mantan Putra Mahkota Iran yang Setia Dukung Israel dan AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/18/3151503/noshir_gowadia-rwC8_large.jpg
Nasib Pahit Noshir Gowadia: dari Insinyur Jet Siluman B-2 Penghancur Iran, Berakhir di Penjara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement