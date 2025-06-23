Breaking News! Gunung Dukono Meletus Pagi Ini, Luncurkan Abu Vulkanik Setinggi 1,6 Km

Gunung Dukono Meletus Pagi Ini, Luncurkan Abu Vulkanik Setinggi 1,6 Km

JAKARTA - Gunung Api Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara kembali mengalami erupsi pada Senin (23/6/2025) pukul 07.11 WIT. Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan tinggi kolom abu letusan 1.600 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi Gunung Dukono pada hari Senin, 23 Juni 2025, pukul 07:11 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 1600 m di atas puncak (± 2687 m di atas permukaan laut),” ujar Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Bambang Sugiono dalam keterangannnya.

Bambang melaporkan, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung.

Sementara itu, masyarakat di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung, wisatawan agar tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati Kawah Malupang Warirang di dalam radius 4 km.