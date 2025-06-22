Gunung Dukono Erupsi, Semburkan Abu Vulkanik Setinggi 1.100 Meter

JAKARTA - Gunung Api Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara erupsi pada Minggu (22/6) pukul 13:11 WIT. Erupsi itu menyemburkan abu vulkanik setinggi 1.100 meter atau 1,1 Kilometer di atas puncak.

"Telah terjadi erupsi G. Dukono, Maluku Utara pada tanggal 22 Juni 2025 pukul 13:11 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 1.100 m di atas puncak (± 2.187 m di atas permukaan laut)," ujar petugas pos pantau Gunung Api, M. Saum Amin, Minggu (22/6/2025).

Dia menyebut, kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur. Erupsi ini terekam diseismogram dengan amax 34, lama durasi 31.51 detik.

Pasca erupsi itu, masyarakat di sekitar dan pengunjung agar tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati Kawah Malupang Warirang di dalam radius 4 km.

"Saat ini G. Dukono berada pada Status Level II (Waspada)," tuturnya.

Mengingat letusan dengan abu vulkanik secara periodik terjadi dan sebaran abu mengikuti arah dan kecepatan angin, sehingga area landaan abunya tidak tetap. Maka direkomendasikan agar masyarakat di sekitar Gunung Dukono untuk selalu menyediakan masker untuk digunakan pada saat dibutuhkan guna menghindari ancaman bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan.

