Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Dukono Erupsi, Semburkan Abu Vulkanik Setinggi 1.100 Meter

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |11:56 WIB
Gunung Dukono Erupsi, Semburkan Abu Vulkanik Setinggi 1.100 Meter
Gunung Dukono Erupsi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Api Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara erupsi pada Minggu (22/6) pukul 13:11 WIT. Erupsi itu menyemburkan abu vulkanik setinggi 1.100 meter atau 1,1 Kilometer di atas puncak.

"Telah terjadi erupsi G. Dukono, Maluku Utara pada tanggal 22 Juni 2025 pukul 13:11 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 1.100 m di atas puncak (± 2.187 m di atas permukaan laut)," ujar petugas pos pantau Gunung Api, M. Saum Amin, Minggu (22/6/2025).

Dia menyebut, kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur. Erupsi ini terekam diseismogram dengan amax 34, lama durasi 31.51 detik.

Pasca erupsi itu, masyarakat di sekitar dan pengunjung agar tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati Kawah Malupang Warirang di dalam radius 4 km.

"Saat ini G. Dukono berada pada Status Level II (Waspada)," tuturnya.

Mengingat letusan dengan abu vulkanik secara periodik terjadi dan sebaran abu mengikuti arah dan kecepatan angin, sehingga area landaan abunya tidak tetap. Maka direkomendasikan agar masyarakat di sekitar Gunung Dukono untuk selalu menyediakan masker untuk digunakan pada saat dibutuhkan guna menghindari ancaman bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/340/3188921//gunung_semeru_erupsi-36HG_large.jpg
Gunung Semeru Meletus Lagi, Kolom Abu Mencapai 500 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187673//gunung_semeru_erupsi-uy62_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi Pagi Ini, Kolom Abu Capai 1.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187467//gunung_semeru_erupsi-hit4_large.jpg
Gunung Semeru Meletus Belasan Kali sejak Dini Hari, Kolom Abu Capai 1,1 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/340/3185585//gunung_lewotobi_laki_laki-A6Dp_large.jpg
Aktivitas Gunung Lewotobi Laki-laki Meningkat, PVMBG Minta Warga Menjauh Radius 6 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183835//gunung_semeru_erupsi-dSWE_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi, Kolom Abu Capai 500 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/340/3179321//gunung_semeru_erupsi-kfmn_large.jpg
Gunung Semeru Kembali Erupsi, Kolom Abu Capai 600 Meter di Atas Puncak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement