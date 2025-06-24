Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ketua KPU Solo Bongkar Ijazah Jokowi saat Daftar Pilwalkot

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Selasa, 24 Juni 2025 |10:38 WIB
Ketua KPU Solo Bongkar Ijazah Jokowi saat Daftar Pilwalkot
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Foto: Ary Wahyu Wibowo/Okezone)
A
A
A

SOLO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo buka suara mengenai ijazah yang digunakan Joko Widodo (Jokowi) saat maju Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Solo. Ijazah saat mendaftar diketahui dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Ketua KPU Solo Yustinus Arya Artheswara  mengatakan, ijazah yang dipersyaratkan sebenarnya bisa dari SMA. Namun, jika calon menyampaikan di atas ijazah SMA, maka dipersilakan namun dengan persyaratan tertentu seperti legalisir.

“Dari catatan KPU, menyampaikan ijazah S1, SMA, SMP dan SD,” kata Yustinus Arya, Selasa (24/6/2025).

Dikatakannya, ijazah S1 Jokowi yang diserahkan adalah lulusan UGM. Dari catatan KPU, hasil verifikasi sudah sesuai dan dinyatakan lengkap. Ia memastikan gelar Jokowi adalah Insinyur dan bukan Drs.

 

