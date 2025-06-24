Minibus Putih Kebakaran di Parkiran Mal, Percikan Api Berasal dari Kap Mobil

Minibus Putih Kebakaran di Parkiran Mal, Percikan Api Berasal dari Kap Mobil (Foto : iNews)

PALEMBANG - Sebuah mobil warna putih terbakar di halaman parkir mal di Banyu Asin, Sematera Selatan (Sumsel). Polisi yang mengetahui kejadian tersebut mendatangi tempat kejadian perkara (TKP).

Peristiwa kebakaran itu terekam dalam video warga dan menjadi viral di media sosial, saat detik-detik mobil milik seorang pengunjung mal terbakar di parkiran.

Mobil berwarna putih ini yang terpakir selama satu jam ditinggal pemiliknya berbelanja di mal tersebut nampak mengeluarkan percikan api dari dalam kap mobil sebelum akhirnya terbakar.

Pemilik mobil baru mengetahui mobilnya terbakar setelah mendapatkan kabar dari bagian informasi petugas mal.

Api baru dapat dipadamkan setelah satu unit mobil Damkar Kota Palembang diterjunkan ke lokasi kejadian.

"Diduga api berasal dari korsleting kabel yang ada di dalam kap mobil," ujar Kapolsek Rambutan, Banyu Asin, Sumsel, Selasa (24/6/2025).

Beruntung dalam insiden tersebut tak ada korban jiwa maupun luka-luka.



(Angkasa Yudhistira)