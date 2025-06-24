Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Minibus Putih Kebakaran di Parkiran Mal, Percikan Api Berasal dari Kap Mobil

Muhammad David , Jurnalis-Selasa, 24 Juni 2025 |21:02 WIB
Minibus Putih Kebakaran di Parkiran Mal, Percikan Api Berasal dari Kap Mobil
Minibus Putih Kebakaran di Parkiran Mal, Percikan Api Berasal dari Kap Mobil (Foto : iNews)
A
A
A

PALEMBANG - Sebuah mobil warna putih terbakar di halaman parkir mal di Banyu Asin, Sematera Selatan (Sumsel). Polisi yang mengetahui kejadian tersebut mendatangi tempat kejadian perkara (TKP).

Peristiwa kebakaran itu terekam dalam video warga dan menjadi viral di media sosial, saat detik-detik mobil milik seorang pengunjung mal terbakar di parkiran.

Mobil  berwarna putih ini yang terpakir selama satu jam ditinggal pemiliknya berbelanja di mal tersebut nampak mengeluarkan percikan api dari dalam kap mobil sebelum akhirnya terbakar.

Pemilik mobil baru mengetahui mobilnya terbakar setelah mendapatkan kabar dari bagian informasi petugas mal.

Api baru dapat dipadamkan setelah satu unit mobil Damkar Kota Palembang diterjunkan ke lokasi kejadian.

"Diduga api berasal dari korsleting kabel yang ada di dalam kap mobil," ujar Kapolsek Rambutan, Banyu Asin, Sumsel, Selasa (24/6/2025).

Beruntung dalam insiden tersebut tak ada korban jiwa maupun luka-luka.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179797//warung_di_penjaringan_terbakar_lansia_ditemukan_tewas-IKF2_large.jpg
Warung di Penjaringan Terbakar, Lansia 60 Tahun Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3178900//mobil_jaklingko_terbakar-VASw_large.jpg
Mobil JakLingko Terbakar di Cipinang, Diduga Akibat Korsleting Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177331//bengkel_mobil_terbakar-vy7P_large.jpg
Bengkel Mobil di Kembangan Terbakar, 15 Unit Mobil Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176857//kebakaran-d8lY_large.jpg
Empat Orang Tewas dalam Kebakaran Rumah Semi Permanen di Pademangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176822//kebakaran-x9gl_large.jpg
Sejumlah Rumah Semi Permanen di Pademangan Terbakar akibat Pembakaran Tembaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176599//kebakaran_di_penjaringan-jBeT_large.jpg
Kebakaran Rumah Tinggal di Penjaringan, 5 Orang Jadi Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement