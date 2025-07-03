SAR: 29 Korban Selamat KMP Tunu Pratama Jaya Pakai Jaket Keselamatan dan Sekoci

BANYUWANGI - Sebanyak 33 orang terdata menjadi korban kapal feri KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Sebanyak 29 orang penumpang dan kru kapal selamat karena mengenakan jeket keselamatan dan menumpang sekoci.

Para korban diselamatkan dari berbagai titik di sekitar wilayah perairan Selat Bali, dan Pulau Bali. Tim gabungan dan nelayan menenukan korban di sekitar perairan Pelabuhan Gilimanuk, Bali, hingga arah selatan di kawasan Pebuahan Banyu Biru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.

"Update informasi sampai saat ini yang ditemukan saat ini sudah 33 orang dengan kondisi 4 orang meninggal dunia yang selamat 29 orang," ujar Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit, kepada wartawan, Kamis(3/7/2025).

Sementara empat korban meninggal ditemukan terpisah. Tiga korban ditemukan berdekatan dan satunya terpisah. Seluruh korban selamat dan luka-luka dievakuasi ke RSUD Jembrana Bali untuk penanganan medis lebih lanjut.