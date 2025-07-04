Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

6 Jenazah Korban KMP Tunu Pratama Jaya Diserahkan ke Keluarga, Ini Identitasnya

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |02:03 WIB
6 Jenazah Korban KMP Tunu Pratama Jaya Diserahkan ke Keluarga, Ini Identitasnya
Jenazah korban KMP Tunu Pratama Jaya diserahkan ke keluarga (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Enam jenazah korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam tiba di Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi setelah diberangkatkan dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali, pada Kamis (3/7/2025) pukul 20.15 WIB. Dengan lima ambulans, keenam jenazah diterima Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Deputi Operasi dan Siaga Basarnas, Ribut Eko S, Kapolda Jawa Timur, dan segenap jajaran tim SAR gabungan.

“Secara simbolis jenazah korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga dan diberangkatkan menuju RSUD Blambangan Banyuwangi,” demikian keterangan resmi Basarnas.

Dari 29 survivor yang ditemukan selamat di sekitar Cekik Gilimanuk dan Perairan Pebuahan Jembrana, 21 orang yang berdomisili di Banyuwangi telah diserahkan kepada keluarga korban di Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi sekitar pukul 16.40 WIB.

Upaya pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya ini telah mengerahkan tim pencarian udara dan tim laut. Heli rescue HR 3606, Pesud P-8304, dan satu unit Heli milik Polri, dan Thermal Drone dikerahkan untuk melakukan penyisiran udara di atas perairan Selat Bali.

Penyisiran laut mengerahkan berbagai alat utama (alut) dari tim SAR gabungan seperti KN SAR Permadi, KN SAR Arjuna, RBB Basarnas Banyuwangi, RIB Basarnas Banyuwangi, RIB Basarnas Jembrana dan Buleleng, KN 5200 dan KN 5209 KSOP Tanjung Wangi, Patkamla Lanal Banyuwangi, Kal Sembulungan, KMP Tunu Pratama Jaya 5888, KMP Tunu Pratama Jaya 3888, TB Joyoboyo 1 Pelindo, RIB KN Cundamani, Speed boat Tagana, Speedboat KPLP Gilimanuk, Speedboat Polair, dan Rubberboat BPBD Banyuwangi.

"Sesuai dengan data manifest yang diterima sebelumnya, tim SAR gabungan masih berupaya melakukan pencarian terhadap 30 korban lainnya yang belum ditemukan," paparnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175241/nelayan-xIA4_large.jpg
Update Kapal Nelayan Tenggelam di Kepulauan Seribu, 7 Korban Selamat dan 1 Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/337/3157081/kapal_tenggelam-u2N9_large.jpg
Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Ditutup, Puluhan Orang Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/18/3156611/kapal-4pxf_large.jpg
Kapal Wisata Terbalik, 34 Tewas dan Beberapa Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/340/3155545/pencarian-eoCJ_large.jpg
Update! Long Boat DPRD Mentawai Terbalik, 1 Orang Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/340/3155324/tim_sar-nh3Y_large.jpg
Kronologi Long Boat DPRD Mentawai Terbalik, Sejumlah Penumpang Berenang 6 Jam Selamatkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/337/3155266/kapal_tenggelam-Lwpa_large.jpg
Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Diperpanjang, 17 Orang Masih Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement