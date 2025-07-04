Advertisement
HOME NEWS JATIM

Menhub Respons Perbedaan Data Korban KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam di Selat Bali 

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |15:18 WIB
BANYUWANGI - Data korban dan manifes kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali diduga tak sama. Beberapa korban ternyata tidak masuk dalam manifes penumpang dan kru kapal.

Korban meninggal atas nama Rumantini, kru kapal yang bertugas di kantin misalnya. Ketika dicek tidak ada di data manifes kapal. Bahkan ada perubahan jumlah korban selamat di papan pengumuman daftar korban di posko pusat informasi pada Kamis 3 Juli 2025.

Pada siang hari tercatat jumlah korban selamat sebanyak 31 orang dan 5 meninggal dunia. Pada sore hari jumlah korban selamat berubah menjadi 28 orang dan meninggal 6 orang. Perubahan data ini membuat keraguan informasi data manifes kapal. 

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menjelaskan, dari data manifes on board atau data riil di atas kapal yang masuk sebanyak 65 orang dan 22 kendaraan.

"Data sekarang 53 penumpang, 12 kru kapal bertugas dan jumlah kendaraan on board 22," kata Dudy Purwagandhi saat memantau operasi pencarian hari di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jumat (4/7/2025).

 

