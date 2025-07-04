Calon Jaksa Hanyut di Sungai Silau Asahan saat Kejar Kades Korup, Ditemukan Meninggal

ASAHAN - Staf Pidana Khusus atau Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun Reynanda Primta Ginting (26) hanyut terbawa arus saat mengejar Kepala Desa (Kades) Banjar Hulu, Kecamatan Ujung Padang, Simalungun, di kafe pinggir Sungai Silau, Asahan, Sumatera Utara, Rabu 2 Juli 2025.

Bahkan, seorang warga yang ingin menyalamatkan calon jaksa tersebut juga turut tenggelam. Tim SAR gabungan pun dikerahkan untuk mencari dua korban hanyut tersebut.



Detik-detik Staf Pidsus Kejari Simalungun hanyut saat berusaha mengejar Kades di aliran sungai itu pun terekam video warga. Terlihat dalam video, Kades yang nyaris ikut tenggelam berhasil diselamatkan.



Melihat staf pidsus kejaksaan yang hanyut terbawa arus, seorang warga sekitar berenang berusaha menolong korban, namun nahas, warga Bernama Fahri (42) itu juga turut hanyut diduga kehabisan tenaga saat proses penyelamatan.



Tim gabungan basarnas, BPBD Asahan, TNI, Polri pun terus melakukan pencarian terhadap korban dengan melakukan penyusuran aliran Sungai Silau.

Kasi Intelijen Kejari Simalungun, Edison Sumitro Situmorang mengatakan, awal mula pihak kejaksaan akan melakukan pemanggilan Kades dan Bendahara Desa Banjar Hulu di sebuah kafe pinggir sungai terkait dugaan kasus korupsi dengan kerugian negara lebih dari Rp300 juta.



"Namun, melihat pihak kejaksaan tiba dilokasi, sang Kades justru mencoba melarikan diri dengan menyeburkan diri ke sungai. Petugas berusaha mengamankan pelaku namun salah satu petugas hanyut terbawa arus sungai," ujar Edison.



Kepala desa banjar hulu yang kabur berhasil diamankan petugas dan dibawa ke kantor Kejari Simalungun. Sedangkan petugas terus melakukan pencarian terhadap kedua korban dengan menyisir aliran Sungai Silau.

