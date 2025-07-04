Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Calon Jaksa Hanyut di Sungai Silau Asahan saat Kejar Kades Korup, Ditemukan Meninggal

Ulil Amri , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |09:16 WIB
Calon Jaksa Hanyut di Sungai Silau Asahan saat Kejar Kades Korup, Ditemukan Meninggal
Calon Jaksa Hanyut di Sungai Silau Asahan saat Kejar Kades Korup, Ditemukan Meninggal (Foto : iNews)
A
A
A

ASAHAN - Staf Pidana Khusus atau Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun Reynanda Primta Ginting (26) hanyut terbawa arus saat mengejar Kepala Desa (Kades) Banjar Hulu, Kecamatan Ujung Padang, Simalungun, di kafe pinggir Sungai Silau, Asahan, Sumatera Utara, Rabu 2 Juli 2025. 

Bahkan, seorang warga yang ingin menyalamatkan calon jaksa tersebut juga turut tenggelam. Tim SAR gabungan pun dikerahkan untuk mencari dua korban hanyut tersebut.
 
Detik-detik Staf Pidsus Kejari Simalungun hanyut saat berusaha mengejar Kades di aliran sungai itu pun terekam video warga. Terlihat dalam video, Kades yang nyaris ikut tenggelam berhasil diselamatkan.
 
Melihat staf pidsus kejaksaan yang hanyut terbawa arus, seorang warga sekitar berenang berusaha menolong korban, namun nahas, warga Bernama Fahri (42) itu juga turut hanyut diduga kehabisan tenaga saat proses penyelamatan.
 
Tim gabungan basarnas, BPBD Asahan, TNI, Polri pun terus melakukan pencarian terhadap korban dengan melakukan penyusuran aliran Sungai Silau.

Kasi Intelijen Kejari Simalungun, Edison Sumitro Situmorang mengatakan, awal mula pihak kejaksaan akan melakukan pemanggilan Kades dan Bendahara Desa Banjar Hulu di sebuah kafe pinggir sungai terkait dugaan kasus korupsi dengan kerugian negara lebih dari Rp300 juta.
 
"Namun, melihat pihak kejaksaan tiba dilokasi, sang Kades justru mencoba melarikan diri dengan menyeburkan diri ke sungai. Petugas berusaha mengamankan pelaku namun salah satu petugas hanyut terbawa arus sungai," ujar Edison.
 
Kepala desa banjar hulu yang kabur berhasil diamankan petugas dan dibawa ke kantor Kejari Simalungun. Sedangkan petugas terus melakukan pencarian terhadap kedua korban dengan menyisir aliran Sungai Silau.

(Calon Jaksa Ditemukan Meninggal di Halaman 2)

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kades Korupsi Jaksa Hanyut Asahan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173347//kasus_tipikor_dana_desa-z5tN_large.jpg
Kejagung: 459 Kades di Enam Provinsi Terjerat Kasus Tipikor Dana Desa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/337/3165462//eks_direktur_utama_pt_taspen_antonius_nicholas_stephanus_kosasih-1vf7_large.jpg
Chat Mesra Eks Bos Taspen dengan Mantan Pacar Terbongkar, Isinya Bikin Jaksa Geleng-Geleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/608/3151532//polsuska_tangkap_maling_rel_kereta_senilai_rp47_juta_di_asahan-oFkM_large.jpg
Polsuska Tangkap Maling Rel Kereta Senilai Rp47 Juta di Asahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/340/3151257//wn_malaysia_terseret_arus_di_labuan_bajo_ditemukan_selamat_di_pinggir_pantai-OdVb_large.jpg
WN Malaysia Terseret Arus di Labuan Bajo, Ditemukan Selamat di Pinggir Pantai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/340/3151192//pensiunan_tni_tewas_terseret_arus_di_pesisir_selatan_sumbar-MQWg_large.jpg
Pensiunan TNI Tewas Terseret Arus di Pesisir Selatan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/519/3149275//identitas_wisatawan_hilang_terseret_ombak_pantai_ungapan_mahasiswa_polinema-kOCV_large.jpg
Identitas Wisatawan Hilang Terseret Ombak Pantai Ungapan, Mahasiswa Polinema
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement